Intento de robo de auto de oficial de CPD fuera de turno termina en tiroteo

CHICAGO - Horas después de que el alguacil del condado Cook anunciara una “iniciativa actualizada contra el robo de autos” destinada a tomar medidas enérgicas contra el creciente número de secuestros de vehículos, tres personas intentaron robar el auto de un oficial de policía de Chicago fuera de servicio en el vecindario de Calumet Heights, informaron las autoridades.

Según las autoridades, el encuentro derivó en un intercambio de disparos entre la víctima y al menos uno de los sospechosos, que estaba armado con un arma.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió alrededor de las 6:05 p.m. del jueves en la cuadra 8800 de South Constance Avenue.

En ese momento, la policía dijo que la víctima fue abordada por tres sospechosos que exigieron su propiedad y su vehículo, un Tesla blanco. Durante el encuentro, tanto la víctima como al menos uno de los sospechosos abrieron fuego, según la policía. Luego, los sospechosos huyeron del lugar a pie.

Vecinos y testigos dijeron a nuestra estación hermana NBC 5 que escucharon más de una docena de disparos.

De acuerdo con los bomberos, el oficial fue llevado a un hospital cercano para ser evaluado, pero resultó físicamente ileso después del incidente.

La policía reportó que un posible sospechoso fue dejado en otro hospital cercano con una herida de bala que no pone en peligro su vida. No está confirmado si este individuo fue el sospechoso del tiroteo, ya que esta persona no fue transportada por el Departamento de Bomberos de Chicago.

El oficial que abrió fuego será asignado a tareas administrativas de rutina durante 30 días mientras la Oficina Civil de Responsabilidad Policial investiga el tiroteo.