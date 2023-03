A medida que un peligroso hongo se propaga a un ritmo alarmante, ¿cómo figura Illinois? Esto dice un médico

A medida que los casos de un hongo peligroso, resistente a los medicamentos y potencialmente mortal en los Estados Unidos continúan propagándose rápidamente, ¿qué significa eso para el área de Chicago? ¿Deberían preocuparse los residentes?

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que Illinois estuvo entre los estados con el mayor número de casos informados hasta finales de 2022, uniéndose a solo otros cinco estados que alcanzaron entre 100 y 500 casos.

Esto se produce después de que un estudio reciente de los investigadores de los CDC descubriera un aumento de los casos en los Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia de COVID.

La principal médico de Chicago discutió la noticia el martes durante un Facebook Live no relacionado, diciendo que es una "preocupación real", pero agregó que Illinois puede estar mejor preparado que otros para tal aumento.

"La buena noticia es que, si bien se ha prestado mucha atención a la Candida auris, y debería haberla, es una preocupación real, aquí en Chicago, en Illinois, se nos conoce como uno de los lugares que la detectó temprano, ha puesto muchos recursos para controlarlo e, incluso durante COVID, he logrado mantenerlo bajo un control razonablemente bueno desde una perspectiva de propagación", dijo la Dra. Allison Arwady, Comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago.

El hongo, Candida auris, es una forma de levadura que generalmente no es dañina para las personas sanas, pero puede ser un riesgo mortal para los frágiles pacientes de hospitales y hogares de ancianos. Se propaga fácilmente y puede infectar heridas, oídos y la torrente sanguínea. Algunas cepas son las llamadas superbacterias que son resistentes a las tres clases de antibióticos utilizados para tratar infecciones fúngicas.

"No es sorprendente que la propagación de estos organismos que pueden ser muy difíciles de tratar o que sean resistentes a los medicamentos o que se puedan propagar en la atención de la salud", dijo Arwady. "Hemos visto algo más de eso y ahora, muchos, muchos más estados están viendo Candida auris".

Los comentarios de Arwady se producen después de que un nuevo estudio de investigadores de los CDC descubriera que los casos del peligroso hongo en EE.UU. se triplicaron en solo tres años, y más de la mitad de los estados ya lo han informado.

El estudio fue publicado el lunes por Annals of Internal Medicine.

Según el estudio y Arwady, la pandemia de COVID-19 probablemente impulsó parte del aumento, ya que los trabajadores del hospital se vieron presionados por los pacientes con coronavirus, lo que probablemente desvió su enfoque de desinfectar otros tipos de gérmenes.

“Entonces, durante COVID, donde hubo mucho estrés en el sistema de atención médica … puede haber una mayor reutilización del equipo de protección personal desde el principio donde se interrumpieron esas cadenas de suministro”, explicó Arwady. "Hemos visto que muchas otras cosas tienen prioridad".

El hongo se identificó por primera vez en Japón en 2009 y desde entonces se ha visto en más y más países. El primer caso en el país ocurrió en 2013, pero no se informó hasta 2016. Ese año, los funcionarios de salud en la nación informaron 53 casos.

El nuevo estudio encontró que los casos continuaron disparándose, aumentando a 476 en 2019, a 756 en 2020 y luego a 1,471 en 2021. Los médicos también detectaron el hongo en la piel de miles de otros pacientes, lo que los convierte en un riesgo de transmisión a otros.

Los aumentos, “especialmente en los años más recientes, son realmente preocupantes para nosotros”, dijo la autora principal del estudio, la Dra. Meghan Lyman, directora médica de la Rama de Enfermedades Micóticas de los CDC, en una entrevista con NBC News. “Hemos visto aumentos no solo en áreas de transmisión continua, sino también en áreas nuevas”.

Muchos de los primeros casos de EE.UU. eran infecciones que se habían importado del extranjero, pero ahora la mayoría de las infecciones se propagan dentro de EE.UU., anotaron los autores.

Arwady dijo que Illinois fue uno de los estados más afectados durante la introducción del hongo en los Estados Unidos.

"Cuando la Candida Auris se identificó realmente como una amenaza importante para la atención de la salud, en realidad fue en Nueva York e Illinois, donde primero implementamos parte de la detección y parte del trabajo para trabajar muy intensamente en nuestros entornos de alto riesgo para limitar esa propagación, asegurarse de que se reconozca y se trate", dijo Arwady, quien trabajó con los CDC y el Departamento de Salud Pública de Illinois en ese momento.

Se han informado infecciones fúngicas posteriores a COVID, aunque raras, durante la pandemia, particularmente en aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos.

"Así que es muy raro, pero se ha descrito", dijo a NBC Chicago el Dr. Kamal Singh, presidente de microbiología y virología en el Departamento de Salud Pública del condado Cook, el mes pasado. "Y, en esencia, donde lo hemos visto es en los pacientes muy enfermos que han sido tratados con dosis muy altas de medicamentos inmunosupresores".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalaron que "las infecciones fúngicas asociadas con la COVID-19 pueden provocar enfermedades graves y la muerte".

"Es probable que la COVID-19 aumente el riesgo de infecciones fúngicas debido a su efecto sobre el sistema inmunitario y porque los tratamientos para la COVID-19 (como los esteroides y otros medicamentos) pueden debilitar las defensas del cuerpo contra los hongos", afirma los CDC.

Sin embargo, la noticia del aumento de las infecciones llega en medio de la preocupación por la propagación de otro hongo y en medio de una mayor conciencia tras la popularidad del exitoso programa "The Last of Us".

Según un estudio reciente, se prevé que "una enfermedad fúngica endémica del suroeste de los Estados Unidos" conocida por causar lo que se conoce como fiebre del valle, se extienda hacia el este durante las próximas décadas debido al aumento de las temperaturas.

"Creo que definitivamente tenemos nuestro radar en los hongos. Puedo decirles que hace varios años, era una prioridad menor, pero solo el año pasado, quiero decir que incluso la [Organización Mundial de la Salud] dio un paso al frente y dijo: ' ¿Sabes qué? Tenemos que estar atentos'”, indicó Singh. "Así que publicaron un informe en 2022 y dijeron que, ya sabes, tenemos una lista de estos hongos y que deberíamos, ya sabes, estar atentos a ellos… Así que creo que se está prestando mucha más atención a la hongos".

El informe de la OMS destacó "la primera lista de hongos 'patógenos prioritarios'".

“Emergiendo de las sombras de la pandemia de resistencia bacteriana a los antimicrobianos, las infecciones fúngicas están creciendo y son cada vez más resistentes a los tratamientos, convirtiéndose en un problema de salud pública en todo el mundo”, informó en un comunicado el Dr. Hanan Balkhy, subdirector general de la OMS para la resistencia a los antimicrobianos. .

Esto es lo que debe saber sobre la Candida auris:

¿Qué es la Cándida auris?

Candida auris es un tipo de levadura que puede ingresar al torrente sanguíneo y diseminarse por todo el cuerpo, lo que podría provocar infecciones graves e invasivas, según los CDC.

"Esta levadura a menudo no responde a los medicamentos antimicóticos de uso común, lo que dificulta el tratamiento de las infecciones", afirma el sitio web de los CDC. "Los pacientes que han estado hospitalizados en un centro de atención médica durante mucho tiempo, que tienen un catéter venoso central u otras vías o tubos que ingresan en su cuerpo, o que han recibido antibióticos o medicamentos antimicóticos anteriormente, parecen tener el mayor riesgo de infección con esta levadura."

La levadura puede provocar infecciones en el torrente sanguíneo, en heridas o en los oídos.

¿Cómo se propaga la Candida auris?

La Candida auris se propaga con mayor frecuencia en entornos de atención médica a través del contacto con superficies o equipos contaminados, según los CDC, aunque también se puede propagar de persona a persona.

"Se necesita más trabajo para comprender mejor cómo se propaga", informa el CDC.

¿Por qué la Candida auris es peligrosa y puede ser mortal?

Si bien el hongo se puede tratar con ciertos medicamentos antimicóticos, algunas infecciones se han vuelto resistentes a las tres clases de medicamentos, "lo que las hace más difíciles de tratar".

Algunas infecciones pueden ser fatales, y los CDC informan que datos limitados han demostrado que entre el 30 y el 60 % de las personas con tales infecciones han muerto, aunque muchas de esas personas también tenían otras enfermedades que aumentaban su riesgo de muerte.

"Puede ser realmente grave, especialmente en personas inmunocomprometidas con ventiladores, muy enfermas en hospitales", dijo Arwady.