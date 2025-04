Indignación en suburbio de Chicago tras inspecciones del FBI que buscaban a migrantes

Ante reportes sobre presencia de ICE en la comunidad de Highwood. El FBI nos confirmó que ellos junto otras agencias como la oficina de investigaciones de Homeland Security y la Reasentamiento de Refugiados estuvieron presentes en esa comunidad realizando inspecciones de seguridad.

“Atemorizada, porque de repente salen estas cosas de la manera de qué ellos vienen y quieren le pegan y le pegan la puerta, no es lógico creo yo”, dijo una inmigrante residente del área.

Otra de las vecinas del sector comparte el temor: “Mi hijo y el hijo de ella ahí se la llevan jugando en la yarda ahora no quieren salir porque tienen minero que se los lleven, dijo.

Mada Hitchmoughes otras de las vecinas y dice se acercó a cuestionar a los agentes.

“Vi 4 a 5 carros afuera de la casa de mi vecinos, un grupo de hombres con equipo tipo militar, chalecos del FBI, y la verdad me asusté. Todos estamos en alerta en esta comunidad, así que fui y les pregunté qué estaban haciendo aquí. Me dijeron que regresara a mi casa, y les respondí que no iba a regresar. Este sigue siendo un país libre”, dijo.

Además, explica que una de sus vecinas se asomó por la puerta e intento salir, pero ella le grito que no saliera ya que los agentes estaban listos para tomar acción.

“Justamente los agentes se encontraban aquí parados en esta situación que no solamente preocupa los residentes de esta vivienda, sino también a vecinos en general a tal grado que mandaron hacer este tipo de tarjetas sobre los derechos de los inmigrantes, las cuales las mandaron vía texto y también dicen las imprimieron para repartirlas entre la comunidad”.

Algunos vecinos aseguran estar indignados:

“Mis hijos. Nuestros hijos van juntos a la escuela. Los programas en español son realmente una base fundamental aquí en la comunidad. Todas nuestras familias. Somos vecinos que estamos juntos todo el tiempo, así que esto es ridículo. Todos están ansiosos, enojados, dolidos por lo que pasó”, dijo John Psathas, residente.

Nosotros al comunicarnos con las agencias federales el FBI

Dijo en parte que ellos junto a otras agencias como Seguridad Nacional y la oficina de Reasentamiento de refugiados estuvieron en Higwood en un esfuerzo a nivel nacional para realizar verificaciones de bienestar a miles de menores no acompañados que han sido identificados cruzando la frontera sin un padre o tutor legal.

Los residentes de esa casa aseguran que ahí no viven menores no acompañados y que los agentes nunca mostraron ninguna orden de algún juez. Y que al ellos no salir se marcharon enojados.

“La verdad de las cosas porque nosotros somos nicaragüenses y estamos viviendo una situación muy difícil en nuestro país y que nos manden para allá para nosotras algo muy difícil, porque no sabemos que nos espera en nuestro país”, dijo una inmigrante que prefirió no identificarse.

Mientras organizaciones a favor de los inmigrantes aconsejan informarse sobre sus derechos.

“Sabemos que esto esta pasando, y es importante que nuestras familias se preparen que piensen en tener un contacto de emergencia quien les pueden ayudar en este proceso, de tener estas conversaciones en familia es importante que sepan que tienen derechos”, dijo Laura Mendoza, organizadora de Proyecto resurrección.

Algunos residentes se solidarizan con los inmigrantes:

“Es absolutamente devastador. Es tan angustiante. Me parte el corazón pensar en estas familias que solo buscan una vida mejor. Son un pilar fundamental de nuestra comunidad, y es devastador. Estoy muy consternada y lucharemos cueste lo que cueste”, dijo Hitchmough.