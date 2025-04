Indiana aprueba proyecto de ley que invita a los condados de Illinois a unirse al estado

Un proyecto de ley aprobado esta semana por legisladores de Indiana crearía una comisión para explorar la posibilidad de integrar numerosos condados de Illinois al estado. Los condados de Illinois ya habían votado previamente sobre su integración en un estado distinto de Chicago.

También conocido como el "proyecto de ley fronterizo", esta legislación establecería una "comisión de ajuste de límites entre Indiana e Illinois", con seis miembros nombrados por el gobernador de Indiana y cinco miembros nombrados según la ley de Illinois.

El proyecto de ley ahora se dirige al gobernador Mike Braun, donde espera su firma.

Esta legislación surge después de que más de 30 condados de Illinois hayan aprobado referendos expresando su deseo de explorar la posibilidad de romper vínculos con Illinois debido a lo que consideran una marcada diferencia en valores e ideales con respecto a los del condado de Cook, donde reside gran parte de la población del estado y se concentra la mayor parte del poder político estatal.

El proyecto de ley de Indiana fue redactado por el presidente de la Cámara de Representantes, Todd Huston, y fue aprobado por el comité y el pleno de la Cámara la semana pasada.

“A todos nuestros vecinos del oeste, comprendemos sus frustraciones y los invitamos a unirse a nosotros en una Indiana de bajos impuestos y costos”, declaró Huston, según el Indianapolis Star.

Incluso si Braun firma la legislación, Illinois tendría que aprobar una legislación similar, lo cual no se considera probable dada la mayoría del Partido Demócrata en el estado en ambas cámaras de la Asamblea General.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, desestimó los rumores de que Indiana le arrebate condados a Illinois, calificándolos de “artimaña”.

“No va a suceder”, declaró recientemente. “Pero diré simplemente que Indiana es un estado de bajos salarios que no protege a los trabajadores, un estado que no brinda atención médica a las personas cuando la necesitan, y por lo tanto no creo que sea muy atractivo para nadie en Illinois”.

En ciclos electorales anteriores, más de 30 condados de Illinois han evaluado referendos no vinculantes sobre si explorarían la posibilidad de separarse del condado de Cook y formar su propio estado. Todos esos condados han aprobado la medida, incluido el condado de Iroquois, ubicado aproximadamente a 120 kilómetros al sur de Chicago.

El motivo de los referendos, según los partidarios, es que la ciudad de Chicago y el condado de Cook tienen un impacto considerable en las políticas promulgadas por la legislatura estatal, y los condados rurales comparten intereses diferentes que no se ven reflejados en las acciones de la Asamblea General.

Muchos expertos legales han expresado su escepticismo sobre el éxito de tal iniciativa en numerosos frentes. Para empezar, los legisladores de Illinois e Indiana tendrían que ponerse de acuerdo sobre el territorio que se transferiría entre ambos estados, y de llegarse a ese acuerdo, el Congreso de los Estados Unidos tendría que aprobar la medida, ya que tiene la última palabra en todos los debates fronterizos entre los estados.