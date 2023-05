Incrementan seguridad policial en Chicago por eventos públicos del Memorial Day

El día conmemorativo del Día de la Recordación se honra a los soldados caídos, y este fin de semana en celebración la ciudad de Chicago se prepara para recibir a cientos de personas con diversos eventos que se estarán llevando a cabo en el centro de la ciudad, mientras que la policía despliega a más funcionarios en las calles para garantizar la seguridad.

Al ritmo de banda de viento y portando la bandera de Estados unidos, docenas de personas se congregaron este sábado a lo largo de la calle State para ver el Desfile del Día de los Caídos de Chicago quehonra a todos los hombres y mujeres que hicieron el máximo sacrificio en defensa del país.

“Es importante poder celebrar y recordar a las personas que dieron su vida y servicio para nuestro país”, dijo Jannete Ortiz, quien acudió al desfile de Los Caídos.

El desfile comenzó al mediodía a lo largo de la calle State, empezando en la calle Lake y terminando en la calle Van Buren.

FESTIVAL SUEÑOS LLEGA A CHICAGO

A la par de las ceremonias en honor a los caídos en servicio, este fin de semana también comienza el festival de música latina “Sueños" en el Grant Park, tras su debut en el 2022.

“Es mi primer festival aquí, vengo con mis amigas y esperamos tener un buen tiempo. Se ve que hay mucha gente y va a ver mucha diversión”, Liliana Flores, asistente del concierto.

A raíz del festival, la oficina de manejo de emergencias y comunicaciones informó:

“Está monitoreando los eventos del fin de semana y las condiciones climáticas en toda la ciudad desde el Centro de operaciones y coordinando los recursos de seguridad pública con las partes interesadas”.

Cómo parte de las medidas de seguridad la gente que acuda al festival será sujeto a detector de metales y los bolsos serán inspeccionados.

“Estaba leyendo en el sitio que están checando las bolsas y checando todo que pueden entrar ...me siento segura”, dijo Flores.

Brandon Johnson se juramentó como el alcalde 57 de la ciudad y en su discurso destacó la importancia de trabajar en la seguridad en las comunidades.

Adicionalmente, el alcalde Brandon Johnson dio a conocer un plan de seguridad en el que este fin de semana habrá un incremento de presencia policial en el centro, la CTA y los vecindarios. También habrá cancelación de un día libre para los oficiales de servicio.

En la playa de la Avenida Norte, a raíz del tiroteo ocurrido este viernes y que resultó con la detención de un menor de 15 años, el incremento de seguridad policial fue evidente.

El menor detenido ahora enfrenta cargos por asalto agravado y otro por daño criminal a la propiedad.

“No me esperaba esto antes. Había venido aquí y no había visto tanta seguridad como la que hay hoy día. La verdad eso me da gusto que haya seguridad”, dijo Rubén Gutiérrez.

Durante el fin de semana, las autoridades le piden a la comunidad reportar cualquier actividad sospechosa marcando el 9-1-1.