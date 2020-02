Incendio deja heridos y familias sin techo en Bronzeville

Varios residentes en Bronzeville se quedaron sin techo, después de que un voraz incendio destruyera un edificio residencial al sur de Chicago la noche del sábado.

Los hechos ocurrieron antes de las 10 p.m. en la cuadra 4800 de South King Drive.

De acuerdo con las autoridades, el incendio se originó del sotano del edificio.

Hasta el momento, todo indica que este empezó de manera accidental, segun oficiales.

"Fue surreal," dijo Josh Irving, residente del vecindario. "Era como una escena de película."

Según autoridades, siete personas resultaron heridas. Entre ellas, tres oficiales de policía , un niño de cuatro años y otros tres residentes. Y aunque todos se encuentran en condición estable, algunos de ellos dicen que perdieron todo el las llamas.

"Perdí recordatorios de mi hijo, quien murió en el 2012," dijo una de las propertarias, Diana Pierce. "Tenía fotos y dibujos que me habían regalado en su honor. Esas cosas no las voy a poder remplazar."

Durante el incendio, tres oficiales entraron al edificio para alertar a los residentes, segun las autoridades.

"Me salvaron la vida porque yo me hubiera quedado dormida durante el incendio si no hubiera sido por el oficial que me toco la puerta," dijo Pierce.

Los oficiales dicen que es probable que el edificio sea una pérdida total y, en cuyo caso, tendría que ser demolido.