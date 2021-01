Imágenes inéditas muestran instante en el que balean a sospechoso de mortales tiroteos

Imágenes dramáticas publicadas por el Departamento de Policía de Evanston mostraron la escena caótica en la que un hombre fue asesinado a tiros, tras una intensa persecución que comenzó en Chicago y terminó en Evanston en la que el hombre era requerido por cuatro muertes.

En las imágenes, publicadas a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, Jason Nightengale, de 32 años, se ve corriendo por una calle durante el incidente del 9 de enero de 2021. Después de que presuntamente disparó contra los oficiales que lo perseguían, los oficiales respondieron al fuego y lo balearon varias veces. Poco después fue declarado muerto en un hospital cercano.

El clip muestra ángulos diferentes, incluso desde el interior de una patrulla de y las imágenes de la cámara corporal de varios agentes de policía de Evanston.

ADVERTENCIA: El contenido de este video podría resultar perturbador para algunos usuarios. Se aconseja discreción.

El tiroteo siguió a una ola de violencia presuntamente perpetrada por Nightengale, quien mató a tres personas en Chicago antes de dispararle a una mujer dentro de un restaurante IHOP de Evanston. Esa mujer murió más tarde a causa de sus heridas.

Todo comenzó en la cuadra 5300 de South East End Avenue aproximadamente a la 1:50 p.m. el 9 de enero cuando Nightengale entró en un estacionamiento y disparó contra un hombre de 30 años, que estaba sentado dentro de un vehículo.

Ese hombre, que luego se confirmó que era un estudiante de la Universidad de Chicago, fue declarado muerto en el lugar, según la policía de Chicago.

Aproximadamente 30 minutos después, Nightengale entró en un edificio de apartamentos en la cuadra 4900 de South East End Avenue y le disparó a una mujer que se desempeñaba como guardia de seguridad en el edificio. La llevaron al Centro Médico de la Universidad de Chicago, donde la declararon muerta.

Otra mujer, de 77 años, estaba dentro del edificio recogiendo su correspondencia cuando fue alcanzada por disparos y terminó en estado crítico.

El pistolero luego avanzó por East End Avenue hacia otro edificio y apuntó con un arma a una víctima masculina, a quien conocía, según la policía. El hombre empujó al individuo a su apartamento y exigió las llaves de su vehículo, y huyó del lugar en un sedán Toyota rojo.

Aproximadamente a las 3:45 p.m., el sospechoso condujo hasta la cuadra 9300 de South Halsted Street y entró en una tienda con la intención de robar. La policía dice que luego le disparó a un hombre de 20 años en la cabeza, el cual murió en el Hospital Christ.

Una mujer de 81 años dentro de la tienda también recibió un disparo en la espalda y el cuello, y fue llevada al Hospital Christ y estaba en estado crítico.

Aproximadamente a las 5 p.m. el atacante le disparó a una niña de 15 años que viajaba en un vehículo en la cuadra 10300 de South Halsted Street y fue trasladada en estado crítico al Hospital Infantil de Comer.

Solo cinco minutos despuésNightengale disparó contra un vehículo de la policía de Chicago que estaba investigando el tiroteo anterior, sin dejar heridos.

Nightengale luego supuestamente condujo hacia el norte hasta una farmacia CVS cerca de la línea divisoria entre Chicago y Evanston y tras abrir fuego huyó al otro lado de la calle hacia un restaurante IHOP.

Una vez dentro le disparó a una mujer en la cabeza, quien falleció días después.

Nightengale luego disparó contra la policía de Evanston y éstos respondieron al fuego hiriéndole varias veces por disparos. Le trasladaron al Hospital AMITA Health St. Francis, donde fue declarado muerto.

La policía no ha identificado el motivo de la serie de tiroteos y la investigación sigue en curso.