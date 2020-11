Illinois retrocede a la Fase 3 por el aumento en contagios de COVID-19

El gobernador de Illinois J.B. Pritzker anunció más restricciones del coronavirus en todo el estado durante su conferencia de prensa diaria este martes.

Pritzker señaló que el estado retrocede a la Fase 3 del plan de mitigación del coronavirus en un intento por controlar el aumento de contagios y evitar la sobrecarga de pacientes en hospitales y centros médicos.

A continuación, un desglose de las nuevas reglas que entran en efecto el viernes, 20 de noviembre en todo el estado:

Bares y Restaurantes:

No servicio en el interior

No pararse o reunirse afuera mientras se espera por una mesa

Se requieren reservación previa

Suspende el uso de máquinas de juegos y apuestas

Gimnasios

Podrán operar con un límite de no más del 25% de su capacidad.

No se permitirán clases de entrenamiento en grupo en el interior

Vestuarios y camerinos deberán cerrar

Uso de cubrebocas es obligatoria en todo momento, incluso cuando esté haciendo ejercicios

Se recomienda hacer una cita previa antes de ir al gimnasio

Hoteles:

La ocupación de la habitación debe limitarse solo a los huéspedes registrados

Los gimnasios tendrán que cerrar o usar con reservación y cupo limitado

Espacios para eventos y reuniones tendrán que cerrar

Se permite ordenar comidas para recoger

Museos, teatros, e instituciones culturales:

Museos, cines, teatros y casinos tienen que cerrar a partir del viernes

Se permitirán actividades al aire libre con el 25% o menos de capacidad

Fábricas y manufactureras:

Todos los empleados deben usar cubrebocas en todo momento

Solo el personal esencial podrá ingresar a las instalaciones.

No se permitirán visitas, excepto aquellos que realicen entregas o reparación de equipos

Reuniones y eventos sociales

Reuniones deben limitarse solo entre miembros del hogar y no más de 6 personas

No reunirse con amigos o personas que no formen parte de su entorno o burbuja

No se permiten reuniones en salones para fiestas, en clubes privados y deportivos

Funerales solo se permite la visita de 10 familiares del fallecido, sin incluir al personal

Trabajos de oficina

Recomienda trabajar desde casa el mayor tiempo posible

Actividades recreativas y deportivas

Quedan suspendidas todas las actividades recreativas, deportivas y de equipos en el interior de canchas y recintos

Aún se permite practicar deportes al aire libre, pero deben limitarse a 10 personas o menos

Incluye ligas deportivas escolares

Salones de belleza, masajes y uñas

Cupo limitado de 25 clientes o menos.

Clientes y proveedores de servicios deben usar cubrebocas en todo momento

Deben suspenderse los servicios donde no se puede usar un cubrebocas, como tratamientos faciales y afeitados

Terapia física, ocupacional y de masajes podrán continuar, pero entre cada cita se debe esperar 15 minutos.

Tiendas, supermercados y farmacias

Tiendas como Walmart y Target tendrán un límite de clientes del 25% o 25 personas en el interio

Límite de clientes en supermercados y farmacias será del 50%

"Los números no mienten", dijo Pritzker en ese momento. "Si las cosas no dan un giro en los próximos días, llegaremos rápidamente al punto en que lo único que quedará será alguna forma de orden obligatoria de quedarse en casa. Con cada fibra de mi ser, no quiero llegar allí, pero ahora mismo parece que es hacia donde nos dirigimos ", aseveró el gobernador la semana pasada.

Su advertencia se produjo después de que los funcionarios de salud del estado emitieran una guía recomendando que todos los residentes "se queden en casa tanto como sea posible, saliendo solo para actividades necesarias y esenciales, como trabajos que deben realizarse fuera del hogar, pruebas del COVID-19, visitas a la farmacia y compras de alimentos".

El IDPH también recomendó a los empleadores buscar formas de que sus equipos laboren desde casa a menos que sea necesario para estar en el lugar de trabajo y emitió otra advertencia de que "asistir incluso a pequeñas reuniones que mezclan hogares o viajar a áreas que están experimentando altas tasas de positividad, no es recomendable y es potencialmente peligroso . "

Mientras, las advertencias para quedarse en casa entraron en vigencia el lunes por la mañana en Chicago y los suburbios del condado de Cook a medida que las métricas de coronavirus continúan aumentando.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, emitió el aviso de la ciudad junto con nuevas restricciones sobre el tamaño de las reuniones, ya que dijo que la ciudad ha llegado a un "punto crítico" en la pandemia.

Las 11 regiones del estado se encuentran actualmente bajo alguna forma de mitigación mejorada, incluido el cierre del servicio comidas y bebidas en espacios interiores, así como limitaciones en el tamaño de las reuniones y más.

La mayor parte de Illinois permanece bajo esas restricciones de Nivel 1, aunque varios condados están bajo el Nivel 2, lo que aumentó las limitaciones.

La actualización del martes del gobernador se produce después de múltiples advertencias sobre las hospitalizaciones en el estado, que han aumentado constantemente en los últimos días.