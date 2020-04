Illinois publica datos sobre casos de coronavirus y muertes en hogares de ancianos

Nuevos datos del Departamento de Salud Pública de Illinois muestran como se ha expandido el coronavirus en los hogares de ancianos del estado, con al menos 286 muertes y casi 1,900 casos del virus reportados por las autoridades.

La información, obtenida de 21 de los 102 condados de Illinois, presenta datos de cada centro de vida asistida y hogar de ancianos que ha informado un caso COVID-19 positivo. Se han reportado un total de 286 muertes como resultado de COVID-19, y 1,860 casos del virus han sido confirmados por pruebas de laboratorio en las instalaciones ubicadas en esos condados.

El más afectado es el condado de Cook, con al menos 100 instalaciones con reporte de casos del virus. Se han reportado un total de 804 casos en los centros de enfermería del condado, junto con 144 muertes.

En el condado de DuPage, se han reportado 313 casos del virus confirmados por laboratorio, junto con 39 muertes. El condado de Will también ha sido muy afectado por el virus, con al menos 218 casos reportados del virus, junto con 37 muertes.

Los cinco principales condados en términos de casos reportados:

Condado de Cook - 804 casos confirmados, 144 muertes

Condado de DuPage - 313 casos confirmados, 39 muertes

Condado de Will - 218 casos confirmados, 37 muertes

Condado de Lake - 149 casos confirmados, 35 muertes

Condado de Kane - 76 casos confirmados, 10 muertes

El sábado, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, dio a conocer que contactó a los gobernadores de otros estados, incluido el gobernador de Washington Jay Inslee y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sobre las mejores prácticas para limitar la propagación de COVID-19 en lugares con alta presencia de personas, incluidos hogares de ancianos, pero dijo que incluso con los primeros esfuerzos del estado, sigue frustrado por la propagación del virus.

"Estoy frustrado por esto. Es muy difícil lidiar con estos lugares", dijo. “Tenemos un equipo de ataque que ingresa a un hogar de ancianos cuando descubrimos que hay un brote. Traemos especialistas en enfermedades infecciosas para asegurarnos de que estén usando su EPP correctamente y que entiendan cuáles son las políticas y los procedimientos que deben existir en caso de un brote ".

Varias instalaciones en el estado, incluyendo Symphony of Joliet y el Centro de Enfermería y Rehabilitación Chateau en Willowbrook, han reportado brotes a gran escala de la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Al menos 23 personas murieron en las instalaciones de Joliet, mientras que 10 personas murieron en las instalaciones de Willowbrook.

Aquí hay una lista de hogares de ancianos en el área de Chicago que informan cinco o más casos de coronavirus:

Condado de Cook:

Albany Care - 2 casos, 0 muertes

Alden Estates of Orland Park - 5 casos, 0 muertes

Alden Lakeland - 3 casos, 1 muerte

Alden North Shore - 11 casos, 1 muerte

AMITA Health Holy Family Medical Center - 2 casos, 0 muertes

Aperion Care Burbank - 1 caso, 0 muertes

Aperion Care Chicago Heights - 1 caso, 0 muertes

Aperion Care Chicago Ridge - 3 casos, 0 muertes

Aperion Care Dolton - 4 casos, 2 muertes

Aperion Care Evanston - 3 casos, 0 muertes

Aperion Care Forest Park - 5 casos, 1 muerte

Arbor Health Care Center - 10 casos, 1 muerte

Artis Senior Living of Lakeview - 16 casos, 0 muertes

Astoria Place - 12 casos, 2 muertes

Austin Oasis - 1 caso, 0 muertes

Avantara Evergreen Park - 6 casos, 0 muertes

Avanti Wellness & Rehabilitation - 5 casos, 0 muertes

Bella Terra Morton Grove - 1 caso, 0 muertes

Bellhaven Enfermería y Rehabilitación - 6 casos, 0 muertes

Belmont Village Senior Living - 2 casos, 0 muertes

Birchwood Plaza Nursing-Rehab - 7 casos, 2 muertes

Bria Place - 8 casos, 1 muerte

Bridgeview HC - 21 casos, 6 muertes

Brookdale - 5 casos, 1 muerte

Brookdale Des Plaines - 2 casos, 0 muertes

Brookdale Northbrook - 2 casos, 1 muerte

Rehabilitación de Burbank - Vera Care Stickney - 6 casos, 3 muertes

Centro de enfermería y rehabilitación de California Gardens - 3 casos, 1 muerte

Carlton en el lago - 20 casos, 3 muertes

Centro de atención para ancianos hispanos: 22 casos, 1 muerte

Chicago Ridge Nursing and Rehab - 11 casos, 0 muertes

City View Multi Care Center - 1 caso, 2 muertes

Hogar de ancianos de atención comunitaria: 6 casos, 1 muerte

Covenant Home of Chicago - 2 casos, 0 muertes

Elevate Care North - 42 casos, 8 muertes

Emerald Place Memory Care - 6 casos, 2 muertes

Estados de Hyde Park - 12 casos, 2 muertes

Evergreen Senior Living - 13 casos, 7 muertes

Generaciones en Applewood - 4 casos, 2 muertes

Generaciones en Elmwood Park - 7 casos, 0 muertes

Generaciones en Oakton - 4 casos, 1 muerte

Generaciones en Regencia - 4 casos, 0 muertes

Glenview Terrace - 24 casos, 7 muertes

Good Shepherd Manor - 3 casos, 0 muertes

Grace Point Place Memory Care - 11 casos, 4 muertes

Villa Sagrada Familia - 2 casos, 0 muertes

Lakeview Nursing and Rehab - 15 casos, 4 muertes

Punto de referencia de Des Plaines - 7 casos, 1 muerte

Centro Lemont - 5 casos, 1 muerte

Lexington of Chicago Ridge - 17 casos, 3 muertes

Lexington Health Care Orland Park - 2 casos, 0 muertes

Centro Geriátrico Lieberman - 3 casos, 0 muertes

Lincolnwood Place 4 casos, 1 muerte

Hogar de ancianos Little Village - 2 casos, 0 muertes

Lydia Health Care Center - 10 casos, 1 muerte

Manor Health Care Services - Homewood - 15 casos, 8 muertes

ManorCare Oak Lawn East (Condado de Cook) - 8 casos, 0 muertes

ManorCare Health Services - Palos Heights West - 17 casos, 4 muertes

ManorCare - Palos Heights East - 4 casos, 1 muerte

ManorCare Oak Lawn West - 10 casos, 0 muertes

ManorCare South Holland - 4 casos, 0 muertes

Mather Place - 3 casos, 1 muerte

Midway Neuro and Rehab - 13 casos, 3 muertes

Montgomery Place - 5 casos, 0 muertes

Niles Nursing and Rehab Center - 8 casos, 1 muerte

Norridge Gardens - 2 casos, 0 muertes

Northbrook Inn Memory Care - 1 caso, 0 muertes

Oasis - 9 casos, 0 muertes

Rehabilitación de Park View - 7 casos, 1 muerte

Jardín Pershing - 12 casos, 2 muertes

Prairie Oasis - South Holland - 7 casos, 1 muerte

Prairie Manor Rehab and Nursing - 7 casos, 1 muerte

Presencia MaryHaven - 9 casos, 4 muertes

Sheridan Village - 3 casos, 1 muerte

Smith Village - 11 casos, 2 muertes

Southview Manor - 9 casos, 1 muerte

Cumbre de Uptown - 8 casos, 1 muerte

Sunrise of Flossmoor - 8 casos, 3 muertes

Amanecer de Park Ridge - 15 casos, 2 muertes

Sunrise Palos Park - 2 casos, 1 muerte

Sinfonía en la calle 87 - 2 casos, 1 muerte

Sinfonía en Aria - 5 casos, 2 muertes

Sinfonía de Bronzeville - 20 casos, 5 muertes

Symphony of Chicago West - 2 casos, 0 muertes

Sinfonía de Crestwood - 4 casos, 0 muertes

Sinfonía de Evanston - 1 caso, 0 muertes s

Symphony of Lincoln Park - 1 caso, 0 muertes

Sinfonía de South Shore - 37 casos, 1 muerte

El almirante en el lago - 2 casos, 1 muerte

The Grove - 8 casos, 1 muerte

El Sheridan de Park Ridge - 7 casos, 1 muerte

Three Crown Park - 10 casos, 4 muertes

Uptown Health Center - 11 casos, 2 muertes

Vi at the Glen - 5 casos, 0 muertes

Villa en Windsor Park - 6 casos, 2 muertes

Warren Barr - Lincoln Park - 9 casos, 1 muerte

Centro de salud y rehabilitación de Westchester: 43 casos, 9 muertes

Westminster Place - 3 casos, 0 muertes

Westwood Manor - 1 caso, 1 muerte

Windsor Estates - 5 casos, 1 muerte

Windsor Manor - 13 casos, 2 muertes

Totales: 100 instalaciones, 804 casos, 144 muertes

Condado de DuPage:

Alden Estates of Naperville - 34 casos, 2 muertes

Aperion Care West Chicago - 1 caso, 0 muertes

Artis Senior Living - 8 casos, 1 muerte

Artis Senior Living de Bartlett - 3 casos, 0 muertes

Bria de Westmont - 6 casos, 1 muerte

Bridgeway Senior Living - 2 casos, 2 muertes

Brookdale Burr Ridge - 12 casos, 2 muertes

Burgess Square Healthcare y Reh

Centro ab - 1 caso, 0 muertes

Cedarhurst de Naperville - 2 casos, 0 muertes

Chateau Center Enfermería y Rehabilitación - 54 casos, 10 muertes

Forestview Rehab and Nursing Center - 2 casos, 0 muertes

Harvester Place Memory Care - 24 casos, 4 muertes

Lexington of Bloomingdale - 3 casos, 0 muertes

Lexington de Elmhurst - 33 casos, 3 muertes

Lexington de Lombard - 13 casos, 2 muertes

Manorcare Hinsdale - 1 caso, 0 muertes

Oakbrook Care - 12 casos, 0 muertes

Park Place of Elmhurst - 7 casos, 0 muertes

Providence Healthcare & Rehabilitation Center - 5 casos, 0 muertes

Tabor Hills Healthcare - 2 casos, 0 muertes

Wheaton Village - 7 casos, 1 muerte

Windsor Park Manor - 81 casos, 11 muertes

Totales: 22 instalaciones, 313 casos, 39 muertes

Condado de Kane:

Bickford de Aurora - 31 casos, 6 muertes

Elgin Mental Health Center - 20 casos, 0 muertes

Elmwood Terrace - 14 casos, 0 muertes

Fox River Rehab and Healthcare - 11 casos, 4 muertes

Totales: 4 instalaciones, 76 casos, 10 muertes

Condado de Kankakee:

Aperion Care Bradley - 2 casos, 0 muertes

Bickford Senior Center - 8 casos, 0 muertes

Rehabilitación de Riverside Miller - 22 casos, 0 muertes

Riverside Senior Life - 11 casos, 0 muertes

Total: 4 instalaciones, 43 casos, 0 muertes

Condado de Lake:

Belmont Village - 2 casos, 1 muerte

Brookdale Hawthorn Lakes - 2 casos, 0 muertes

Cedar Lake - 15 casos, 5 muertes

Claridge Health Center - 12 casos, 2 muertes

Elevate Care Riverwoods - 4 casos, 1 muerte

Elevate Care Waukegan - 6 casos, 2 muertes

Lake Forest Place - 3 casos, 0 muertes

Lexington of Lake - 9 casos, 4 muertes

Radford Green en Sedgebrook - 6 casos, 1 muerte

Rolling Hills Manor - 2 casos, 0 muertes

Sheridan en Green Oaks - 6 casos, 0 muertes

Sunrise Senior Living of Gurnee - 2 casos, 0 muertes

Hogar de Ancianos en la Terraza - 4 casos, 1 muerte

The Auberge at Highland Park - 2 casos, 1 muerte

The Grove by the Lake - 25 casos, 5 muertes

Centro de atención continua de Victory Lakes - 1 caso, 0 muertes

Warren Barr North Shore - 6 casos, 3 muertes

Wauconda Care - 33 casos, 6 muertes

Whitehall of Deerfield - 3 casos, 0 muertes

Winchester House - 6 casos, 1 muerte

Totales: 20 instalaciones, 149 casos, 35 muertes

Condado de McHenry:

Alden Terrace de McHenry - 4 casos, 0 muertes

The Fountains at Crystal Lake - 9 casos, 0 muertes

Totales: 2 instalaciones, 13 casos, 0 muertes

Condado de Will:

Arbor Terrace Charter Senior Living - 18 casos, 0 muertes

Charter Senior Living The Cottages - 7 casos, 1 muerte

Hogar de ancianos Lakewood - 2 casos, 0 muertes

The Cottages Meadowbrook Manor - 23 casos, 0 muertes

Presencia Villa Franciscana - 40 casos, 6 muertes

Rock Run Place - 5 casos, 0 muertes

Senior Star en Weber Place - 13 casos, 3 muertes

St. James Manor - 3 casos, 1 muerte

Sunny Hill Nursing Home - 2 casos, 0 muertes

Sinfonía de Joliet - 81 casos, 21 muertes

El PARC de Joliet - 18 casos, 4 muertes

Willow Falls - 6 casos, 1 muerte

Totales: 12 instalaciones, 218 casos, 37 muertes