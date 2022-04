Illinois ofrecerá alivio a familias en las compras de regreso a clases por tiempo limitado

ILLINOIS- Una nueva ley promulgada en Illinois ofrecerá un alivio al bolsillo de las familias en las compras para el regreso a clases, reduciendo los impuestos sobre la venta de artículos escolares por un tiempo limitado antes de que los niños regresen al salón de clases.

El Proyecto de Ley 157 del Senado reduce los impuestos al comprar ropa y útiles escolares del 6,25 % al 1,25 % durante 10 días del 5 al 14 de agosto, según la senadora estatal Rachelle Crowe.

“Como un gesto de ayuda a nuestros padres, tutores y maestros que trabajan en Illinois, la reducción de la tasa de impuestos sobre los útiles escolares elimina una carga financiara al prepararse para el año académico”, dijo Crowe. “Espero que, al instituir una exención de impuestos, podamos ayudar a las familias y los educadores de algunos costos financieros para preparar a los estudiantes para el próximo año escolar”.

La nueva ley entra en vigor inmediatamente.

Este martes el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker aprobó y firmó el presupuesto estatal de $46.5 mil millones que incluye devolver $1.8 mil millones a los contribuyentes.

“El presupuesto que hoy promulgo como ley trae mejoras reales a la vida de las familias trabajadoras y nos prepara para un futuro fiscal más sólido”, dijo Pritzker en un comunicado. “Inversiones más sólidas para escuelas, para la modernizar los aeropuertos y repavimentar las carreteras recién, cientos de miles de trabajos de infraestructura bien pagados y un sistema de pensiones mejor financiad, este es el tipo de prioridades en las que podemos invertir cuando nuestro estado se gobierna de manera responsable”.

A continuación, un desglose de lo que significa el nuevo presupuesto de gastos del estado para ti:

El presupuesto de $46.5 mil millones recientemente aprobado está configurado para brindar alivio financiero temporal a los residentes a través de cheques directos, una suspensión de los impuestos a los comestibles y un congelamiento del impuesto estatal al combustible.

Tambien incluye devolver $1.8 mil millones a los contribuyentes de Illinois.

Según los legisladores, el impuesto estatal sobre las ventas de comestibles del 1% se suspenderá durante todo el nuevo año fiscal, lo que, según las autoridades, ahorrará a los contribuyentes hasta $400 millones hasta el 1 de julio de 2023.

El impuesto estatal al combustible, que estaba programado para aumentar en julio debido a la inflación, se congelará en $.39 por galón hasta el 1 de enero de 2023, con un ahorro para los contribuyentes de $70 millones.

Los reembolsos de impuestos a la propiedad de hasta $300 por hogar también se incluirán en el presupuesto.

Además, se incluyó una expansión permanente del crédito tributario por ingreso del trabajo en el estado, según Pritzker. De acuerdo con las organizaciones Economic Security for Illinois y el Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, con esta expansión se beneficia un millón de contribuyentes del estado, independientemente de su estatus migratorio, que antes no calificaban. La expansión incluye a adultos entre 18 y 24 años sin hijos, trabajadores mayores de 65 años y trabajadores que declaran sus impuestos con ITIN.

Finalmente, las familias recibirán cheques directos del estado y cada individuo será elegible para un cheque de hasta $50, y los hogares también recibirán $100 por niño. Estos pagos directos se distribuirán una sola vez.

Se distribuirán a los cheques a contribuyentes individuales con ingresos de hasta $200,000 ó ingresos de hasta $400,000 para quienes declaren en conjunto, según los funcionarios. De acuerdo con Pritzker, esto representa alrededor del 97% de las personas que declaran impuestos en Illinois.

Como parte del presupuesto está la expansión de servicios de salud para inmigrantes mayores de 42 años, que se traduce a 26,000 nuevos beneficiarios de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio, según detalló el Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights.