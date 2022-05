Illinois: Feria Estatal 2022 Boletos a la venta

Willie Nelson tendrá presentación estelar en la Feria Estatal de Illinois 2022 el 16 de Agosto.

Nelson cuenta con una larga carrera en la industria, ya son 7 decadas dedicado al púlico, entre sus éxitos encontramos temas como “Shotgun Willie,” “Stardust” y “God’s Problem Child.”

La gerente de la Feria Estatal de Illinois, Rebecca Clark comentó, “Willie Nelson and Family es una gran contribución a la lista de artistas que se van a presenter este año, los amantes de la música pueden cantar las melodias desde las mas viejitas hasta los éxitos más recientes. Será un concierto para todas las edades”'

La feria tiene fecha del 11 al 21 de Agosto y cuenta con presentaciones de estrellas de la música como, Demi Lovato, Sam Hunt, Brooks & Dunn, TLC, Shaggy, Jon Pardi, Lainey Wilson, Chapel Hart, Disturbed, Nita Strauss and Sammy Hagar and The Circle.

Los boletos para el concierto de Willie Nelson salen a la venta el Sábado a las 10 a.m en Ticketmaster.

