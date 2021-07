Illinois: Anuncian ganadores de premios de $100 mil de la lotería de vacunas

Este lunes se anunciaron los ganadores de tres premios de $100,000 en efectivo de la lotería de vacunas de Illinois, “All In for the Win".

Según funcionarios de Illinois, entre los ganadores del sorteo del 19 de julio se encuentra una persona que reside en Berwyn, otra en Joliet y una tercera en Chicago.

El Departamento de Salud Pública de Illinois notificará a los ganadores por teléfono o correo electrónico a partir de esta tarde.

Se aconseja a los residentes de Chicago y estos condados que mantengan encendidos sus teléfonos y revisen su correo electrónico con regularidad para saber si ganaron.

Además se informa que IDPH llamará del número 312-814-3524 o enviará un correo electrónico de esta dirección DPH.communications@illinois.gov a los ganadores de cada sorteo, y no solicitará información personal en esta notificación inicial.

"Los ganadores tendrán siete días para completar, firmar y enviar de forma segura el formulario de autorización a IDPH para aceptar sus premios", dijeron los funcionarios en un comunicado.

Para más información sobre los premios y el calendario de la lotería de vacunas "All In for the Win", Pulsa aquí

A través de sorteos semanales de la lotería "All In for the Win", se otorgarán $7 millones en premios en efectivo para adultos y $3 millones en becas para jóvenes.

All In for the Win, seleccionará los nombres de los ganadores cada semana comenzando el 8 de julio y los premios en efectivo irán de entre $100,000 a $1 millón.

"Cualquiera que haya recibido al menos una dosis de la vacuna en Illinois ya es elegible para ganar, no hay que "registrarse, ni llenar formularios", explicó Pritzker.

Jóvenes de 12 años en adelante que hayan recibido la vacuna podrían ganar un plan de ahorro para la universidad valorado en $150,000.

Cualquier residente que haya recibido su primera dosis antes del 1 de julio será elegible para el primer sorteo del 8 de julio y todos los sorteos posteriores.

¿Quién es elegible para la lotería de vacunas?

Todos los adultos vacunados en Illinois ingresan al sorteo que ofrece $7 millones en premios en efectivo y que incluye: tres premios mayores de $1 millón y 40 premios en efectivo de $100,000.

Eres elegible si eres residente de Illinois de 18 años o más y recibiste al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19.

Los jóvenes menores de 18 años ya vacunados entran al sorteo de becas de $3 millones y que incluye: 20 becas de $150,000.

Para el sorteo de becas eres elegible si eres residente de Illinois de 12 a 17 años y ya recibiste al menos una dosis de la vacuna.

El premio de $150,000 es el equivalente a una beca completa para la universidad, dijo Pritzker. La beca además incluye la matrícula, alojamiento y gastos de comida en cualquier universidad pública del estado.

¿Cómo se seleccionan los ganadores del sorteo?

El Departamento de Salud Pública de Illinois asignará un número a cada persona elegible para cada uno de los sorteos y pasará esa información a la Lotería de Illinois.

La Lotería de Illinois utilizará un generador al azar para seleccionar los números ganadores de cada sorteo.

La Lotería de Illinois luego proporcionará (los) número (s) ganadores a IDPH, quien lo emparejará con los nombres de los ganadores de cada categoría.

El Departamento de Salud Pública de Illinois será la agencia encargada de contactar a los ganadores.

La Lotería de Illinois solo recibirá los nombres de los ganadores y la información de contacto del Departamento de Salud Pública de Illinois después de que los ganadores den su consentimiento para divulgar su información personal a la Lotería de Illinois.

La Lotería de Illinois guiará a los ganadores a través de su proceso estándar de reclamo de premios, que requiere que cada ganador proporcione un comprobante de número de seguro social (SSN) o identificación del contribuyente Número (TIN), una identificación con fotografía válida y un formulario de reclamación de la Lotería de Illinois firmado.

IDPH llamará del número 312-814-3524 o enviará un correo electrónico de esta dirección DPH.communications@illinois.gov. a los ganadores de cada sorteo, y no solicitará información personal en la notificación inicial.

Los premios se pueden reclamar por correo o en persona con cita previa en uno de los cinco centros de reclamos de la Lotería de Illinois en todo el estado.

¿Cómo evitar estafas y fraudes en los sorteos?

El Better Business Bureau de Chicago advierte a los residentes sobre la posibilidad de estafas con el lanzamiento de la lotería “All In for the Win” y ofrecen las siguientes recomendaciones:

Nunca proporcione o comparte información financiera personal a alguien que se comunique ya se por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico.

No compartas la información o números impresos en tu tarjeta de vacunación, ya que los hackers o piratas informáticos podrían usar esa información para acceder a cuentas.

Nadie le puede pedir pagar dinero para participar en este sorteo especial. Todos los residentes de Illinois vacunados entran automáticamente al sorteo semanal.

Funcionarios o agentes del orden público y otras agencias gubernamentales no llaman, ni son los que ofrecen los pagos de esta lotería.

No confíes en el identificador de llamadas, ya que los estafadores pueden manipular el sistema telefónico, haciendo que una llamada parezca ser de una agencia gubernamental.

Recuerda que solo hay un ganador por semana, y la persona que gane será anunciada de manera oficial por los encargados del sorteo.

Siempre consulta con el estado de Illinois y obtenga el número de devolución de la persona antes de dar cualquier información. Recuerda que el estado ya tiene toda su información y no cobra ningún cargo por cobrar las ganancias.

AQUÍ: Más información sobre la lotería "All in for the Win"