Illinois: 50 nuevas leyes que entran en vigor en 2020

Educación

HB 26: Todos los estudiantes de preparatoria de Illinois, con un promedio académico en el 10% más alto en su generación, serán aceptados a las universidades Northern Illinois, Eastern Illinois, Southern Illinois y Western Illinois (siempre que cumplan con los requisitos académicos y las calificaciones necesarias).

SB 1601: A partir del año escolar 2020-2021, las clases de historia de Estados Unidos, para los alumnos de décimo segundo grado, deben incluir instrucción sobre la historia de Illinois.

HB 3550: Las clases de educación sexual en los grados 6 a 12 van a requerir ahora discusión apropiada para la edad sobre el significado de consentimiento. Esto incluye enseñar que el consentimiento es un acuerdo libre para realizar una actividad sexual; que consentir a una actividad no significa permitir otras; que la manera como una persona está vestida, la actividad pasada y la falta de resistencia no constituyen consentimiento; que una persona puede retirar su consentimiento en cualquier momento; y que una persona no puede permitir actividad sexual si no entiende debido a incapacidad por drogas y alcohol, o porque está dormida, inconsciente o tiene una discapacidad mental o es menor de edad.

HB 3404: A partir del año escolar 2020-2021, las universidades públicas y colegios comunitarios en Illinois deben proporcionar a los estudiantes información sobre recursos de salud mental y de prevención del suicidio.

HB: 2237: Esta ley crea el Programa de Ahorro para la Educación Superior, en el que el estado va a depositar $50 dólares en una cuenta de ahorro por cada niño nacido o adoptado en Illinois después del 31 de diciembre de 2020. Los fondos, más los intereses, pueden ser usados para pagar inscripción, tarifas, libros y más, si los padres reclaman el dinero para cuando el niño cumpla 10 años, ha completado su educación secundaria o tiene 18 años y es residente de Illinois.

HB 2691: Bajo la misma medida, los estudiantes transgénero inelegibles para ayuda financiera federal (incluyendo aquellos descalificados por no registrarse en las Fuerzas Armadas) así como estudiantes que no son cuidadnos estadounidenses (por lo que también están descalificados para recibir ayudan financiera federal) son elegibles para recibir fondos estatales a través del Programa Monetario.

Protección al consumidor

SB 1624 Bajo esta nueva ley, las compañías que colectan información personal de los residentes de Illinois deberán reportar al fiscal general cualquier robo de datos que impacte a más de 500 personas, así como los pasos que tomaron y los planes relacionados con el incidente. El fiscal estatal puede publicar entonces información sobre el robo para ayudar a que los consumidores se protejan incluso si se trata de un incidente menor.

HB 2189: Las compañías que proporcionan pruebas genéticas directamente a los consumidores (como ancestry.com o 23andMe) tienen prohibido ahora compartir estas pruebas u otra información personal identificable de una persona a compañías de seguro de vida o salud sin consentimiento por escrito.

HB 88: El Acta de Justicia al Consumidor reduce los intereses de deuda, menor a $25,000, de 9 por ciento a 5 por ciento y acorta el periodo para recolectar la deuda de 26 a 17 años, con el fin de ayudar a que los consumidores manejen mejor sus deudas y para detener las prácticas depredadoras.

Combatir el acoso o violencia sexual

SB 75: Los legisladores hicieron varios cambios este año a las leyes de empleo y derechos civiles para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo y proporcionar recursos a las víctimas, algunos de los cuales ya entraron en vigor o lo van a hacer más tarde.

El Acta de Transparencia en el Trabajo prohíbe cualquier contrato o acuerdo (como un acuerdo de no divulgación) que restrinja el derecho de un empleado a reportar conducta ilegal.

El Departamento de Derechos Humanos de Illinois debe ahora crear un programa de entrenamiento para la prevención del acoso sexual para los empleados, además de un programa específico para restaurantes y bares. Además, los empleadores deben proporcionar este entrenamiento todos los años.

El Acta para la Representación para las Víctimas de Abuso Sexual exige que, cuando la víctima y el perpetrador sean miembros del mismo sindicato, no puedan ser representados por una misma persona de esa organzanización sindical.

SB 1507: Esta ley permite a las víctimas de revancha con porno recuperar daños (económicos, emocionales y otros) en los dos años luego de que una imagen sea distribuida o se realizara una amenaza para distribuirla.

HB 2135: Esta ley elimina el estatuto de limitaciones para el ataque sexual, ataque sexual agravado y abuso sexual agravado para todas las edades, no sólo para los menores. Antes, se podían presentar cargos dentro de 10 años de la ofensa y sólo si la víctima lo reportó a la policía en un plazo de tres años.

HB 3498: Esta medida elimina el estatuto de limitaciones para le mutilación genital femenina para víctimas menores de 18 años. Esto significa que el crimen puede ser perseguido en cualquier momento. También convierte la mutilación genital femenina realizada por un padre o un guardián un crimen serio Clase X.

Derechos y recursos para los presos

SB 2090: La cárcel del Condado de Cook va a instalar una casilla temporal dentro de la prisión para que los presos, que no hayan sido todavía encontrados culpables, puedan votar. La medida también ordena que las autoridades electorales del estado coordinen oportunidades para votar para los detenidos que han sido sometidos a juicio. Además, ordena que, una vez que sean puestas en libertad las personas elegibles para votar, el Departamento de Correccionales les otorgue una forma para informarles que sus derechos al voto han sido restaurados, así como una solicitud de registro para votar.

HB 2541: Esta medida ordena que se implemente un programa de civismo no partidista en las instituciones correccionales para enseñar derecho al voto, gobierno, asuntos de actualidad, entre otros temas, a aquellos que van a ser puestos en libertad en un término de 12 meses.

SB 156: El Departamento de Correccionales va a permitir que los presos tengan acceso a buscar empleo a través de internet en un tiempo específico antes de que sean puestos en libertad.

HB 2045: Esta medida prohíbe al Departamento de Correccionales y al Departamento de Justicia Juvenil requerir que los presos –que ganan centavos por hora– deban pagar una tarifa por recibir servicios médicos y dentales. Antes tenían que pagar una tarifa de $5, lo que según proponentes de la ley les impedía solicitar estos servicios.

Derechos de los trabajadores

SB 1: Por primera vez desde 2010, el salario mínimo en Illinois se va a elevar al empezar el año, de $8.25 a $9.25 en todo el estado. El salario de los empleados menores de 18 años que reciben propinas también se va a incrementar proporcionalmente. En junio, el salario mínimo se va a incrementar a $10, y luego a $11 a partir del primero de enero de 2021. Continuará aumentando hasta que alcance $15 por hora a partir del primero de enero de 2025.

HB 3405: Estipula que las propinas de los empleados son de su propiedad y no pueden ser retenidas por los empleadores.

SB 161: Esta ley crea una nueva Unidad de Protección para el Trabajador dentro de la Oficina del Fiscal General para hacer cumplir las leyes laborales y proteger a los trabajadores asegurándose que se les pague apropiadamente y tengan un lugar seguro de trabajo.

HB 253: Los asistentes a nivel maestría, que realicen trabajo de investigación o cualquier otro trabajo paraprofesional, no van a ser clasificados como “estudiantes” en lo que se refiere a la ley laboral, y en su lugar van a ser considerados empleados garantizándoles los mismos derechos incluyendo el derecho a negociar un contrato.

Protección a los animales

HB 3390: En respuesta a un incendio en una perrera que mató a 31 perros en enero, esta medida requiere que perros y gatos en estos establecimientos estén equipados con rociadores y un sistema de alarma en cada cuarto donde se encuentren estos animales si no hay personal presente todo el tiempo.

HB 2086: Esta medida designa abril como el Mes de la Salud de las Mascotas en Illinois. El estado va a exhortar a los dueños de animalitos a que revisen sus necesidades de salud y hagan planes para sus exámenes anuales.

SB 131: A partir del nuevo año, los dueños deberán vacunar contra la rabia a sus gatos mayores de cuatro meses y obtener un certificado. Los gatos callejeros también deberán ser vacunados contra la rabia, pero sólo si se les lleva al veterinario a que sean esterilizados o castrados.

Seguridad en las carreteras

SB 1496: La pena máxima por atropellar a un trabajador en una zona de construcción se incrementará de $10,000 a $25,000 a partir del nuevo año, y los conductores que desobedezcan los dispositivos electrónicos para control de tráfico en zonas de construcción recibirán una multa de $100 a $1000.

HB 1873: Debe tomar precauciones al manejar cerca de un autobús escolar: esta medida duplica la multa por rebasar ilegalmente a un autobús escolar de $150 a $300 por la primera infracción y de $500 a $1000 por infracciones subsecuentes.

SB 1862: Luego de que tres patrulleros murieran atropellados el año pasado, la Ley Scott va a ser actualizada. Esta medida requiere que los autovilistas cambien de carril, disminuyan la velocidad y manejen con precaución cuando haya vehículos de emergencia o autos descompuestos en el acotamiento. Aquellos que violen esta ley recibirán una multa de $250 por la primera infracción en lugar de $100 como era antes, y por lo menos una multa de $750 por la segunda infracción hasta llegar a $10,000.

HB 331: Esta ley conocida como la Ley Tamara Clayton requiere que la policía y las agencias de transporte colaboren para incrementar el número de cámaras de seguridad en las carreteras de Illinois. La medida recibe el nombre de una mujer que murió baleada en enero cuando manejaba en la carretera interestatal 57 para llegar a su trabajo en la oficina de correos.

SB 87: Esta ley prohíbe que se polaricen o se instalen cubiertas polarizadas en las luces de los vehículos.

SB 86: Esta medida prohíbe a los conductores usar dispositivos electrónicos para ver videos mientras conducen en una carretera. Se les aplicará una multa de $75 por la primera infracción, $100 pro la segunda, $125 por la tercera y $150 por la cuarta.

Fuerzas del orden

HB 2028: A partir del nuevo año, el beneficio para el entierro de oficiales que mueran en cumplimiento del deber se va a duplicar. El estado va a reembolsar hasta $20,000 (antes era $10,000) a sus familias para cubrir los gastos de un funeral. La medida se aplica retroactivamente a oficiales que murieron después del 30 de junio de 2018.

HB 2767: Luego de que seis oficiales de la policía de Chicago se suicidaran el año pasado, los legisladores aprobaron una ley para tratar de impedir otro caso. La medida requiere que se incluya, como parte de su entrenamiento, información para reconocer las señales y síntomas de estrés relacionado con el trabajo y problemas que puedan llevar al suicidio.

Seguro y cuidado médico

HB 2847: Esta ley prohíbe a las aseguradoras rehusarse a asegurar, aplicar diferentes tarifas o de cualquier otra manera discriminar a los donantes de órganos. La medida también prohíbe a los empleadores reaccionar contra los empleados que piden tiempo libre para donar un órgano, médula ósea o sangre.

HB 3113: Las reglas de seguros de salud tendrán que cubrir un examen anual de la piel para detectar lesiones que se sospeche puedan ser cancerígenas, sin cobrar deducible o copago.

SB 162: Esta ley requiere que las aseguradoras cubran mamogramas, sin cargos extra.

HB 889: Las aseguradoras deberán cubrir terapia de antibióticos a largo plazo (incluyendo visitas al médico y exámenes) para las personas con enfermedades transmitidas por insectos como las garrapatas.

HB 3487: Las salas de emergencia deben colocar información sobre cómo inscribirse a los planes de salud federales que se ofrecen en Illinois.

HB 3435: ¿Tu hijo necesita una inyección EpiPen? Pues entonces sabes que pueden ser caras. Para el año nuevo, las aseguradoras deben cubrir estos inyectores de epinefrina para los niños menores de 18 años.

Embarazos y nacimientos

HB 2895: En octubre de 2018, el Departamento de Salud de Illinois hizo público un reporte que revela que las mujeres afroamericanas son seis veces más propensas a morir de una condición relacionada con el nacimiento, que las mujeres blancas. La legislatura tomó varias medidas para tratar de remediar esta situación. La nueva medida requiere que el personal médico al cuidado de mujeres embarazadas o que dieron a luz tome un entrenamiento anual sobre esta situación.

HB 2: Esta ley incluye 21 derechos de las mujeres en torno al embarazo y al nacimiento, como por ejemplo el derecho a recibir atención médica de acuerdo con estándares establecidos y el derecho a escoger a una matrona o médico, entre otros.

Servicios a Niños y Familias

El Departamento de Servicios a Niños y Familias de Illinois enfrentó el año pasado intenso escrutinio por varias razones incluyendo la muerte del niño de 5 años A. J. Feund en abril. Las autoridades de Crystal Lake indicaron que los padres del pequeño lo asesinaron brutalmente a pesar de que tuvieron contacto en varias ocasiones con la agencia, por lo que acusan a DCFS de haber ignorado indicios de abuso.

HB 1551: Entre otras reformas, esta nueva ley requiere que DCFS siga varios nuevos lineamientos cuando un niño es devuelto al cuidado de sus padres o un guardián. La agencia debe asegurarse de que se cumpla con una lista de requerimientos 24 horas antes de que el menor deje el hogar de crianza. Además, debe volver a hacer una revisión luego de siete días y cada mes.

SB 1743: DCFS debe realizar una encuesta para obtener recomendaciones por parte de menores que dejaron o están por dejar el sistema estatal de cuidado de crianza. Esto con el fin de mejorar sus servicios. Debe también someter un reporte con los resultados de la encuesta a la Asamblea General cada cinco años.

HB 831: Esta ley ordena que, cada vez que DCFS reciba una queja de presunto abuso cuando el menor estaba bajo el cuidado de un hospital, incluyendo atención siquiátrica, debe notificar al Departamento de Salud Pública y al Departamento de Cuidado de la Salud y Servicios a la familia. Esto luego de que una investigación de ProPublica reportara que en 2018 un hospital siquiátrico en Chicago, que trata a niños bajo cuidado del estado, estaba bajo investigación por más de una docena de presuntos casos de abuso, ataque y negligencia.

SB 1239: Bajo esta nueva ley, DCFS debe reportar a las autoridades policiales cualquier alegato de abuso de un menor o negligencia por parte de una persona que no sea su padre o familiar inmediato, para que se lleva a cabo una investigación.

Baños

SB 556: Esta ley requiere que los baños para uso individual en un lugar público sean identificados para todos los géneros, con un letrero que indique que son para una sola persona (a menos que sean para uso familiar o asistido) y que no están designados para ningún género en particular.

HB 3711: Esta medida requiere que los lugares públicos tengan por lo menos una estación para cambiar pañales con acceso a mujeres u hombres o en los baños. Esto no aplica a edificios industriales, clubes nocturnos o bares cuyo acceso esté restringido a menores de 18 años.

Orientación sexual e identidad de género

HB 3534: Esta ley requiere que el secretario de estado permita a los solicitantes de licencia o identificación estatal elegir entre “hombre”, “mujer” o “no binario” al indicar su sexo, pero entrará en efecto hasta que esta agencia actualice sus sistemas.

SB 1378: Esta medida prohíbe que una persona calificada sea excluida de servir en un jurado en base a orientación sexual.

Marihuana para uso recreativo

SB 455: Esta medida permite a una enfermera entrenada para servir en una escuela o a un director admistrar el consumo de productos con cannabis a un estudiante que pertenece al programa estatal de marihuana medicinal, con el consentimiento por escrito de un padre o guardián, así como prueba de que es parte de dicho programa.

HB 1438: A partir del priemro de enero, Illinois se convirtió en el estado número 11 en legalizar la marihuana para uso recreativo para adultos mayores de 21 años.

Los residentes de Illinois pueden tener consigo hasta 30 gramos de la flor del cannabis, cinco gramos de cannabis concentrada, 500 miligramos de productos que contengan cannabinol que sean comestibles. Los residentes de otros estados pueden tener la mitad de estas cantidades. Sólo se puede comprar marihuana en los dispensarios autorizados, para uso privado en el hogar.

Una persona puede ser arrestada por consumo público. Los dueños de edificios pueden prohibir el consumo de cannabis en sus propiedades, así como los empleadores en lugares de trabajo. Cultivar plantas de marihuana está permitido sólo para los pacientes con licencia para consumir marihuana medicinal y sólo pueden tener cinco plantas.

Como parte de la legalización de la marihuana, las agencias del orden van a eliminar automáticamente los arrestos que no condujeron a una convicción por cantidades de hasta 30 gramos, y el gobernador va a otorgar perdones a individuos que fueron convictos por hasta 30 gramos.

El estado también lanzó un programa de equidad social cuyo objetivo es otorgar oportunidades, a lo que se espera sea una próspera industria, a grupos que han sido desproporcionada e históricamente más afectados por la guerra contra las drogas.