Illinois: 100 nuevos sitios de vacunación contra el coronavirus

El Estado de Illinois ha agregado más de 100 nuevos sitios de vacunación COVID-19 esta semana, anunció este miércoles el Departamento de Salud Pública.

Desde el 4 de febrero, el estado dijo que ha agregado 22 departamentos de salud, centros médicos y hospitales, junto con dos nuevos sitios de vacunación masiva y 110 farmacias, incluidas las de Walmart y Meijer.

Más de 3.2 millones de los residentes del estado son elegibles para vacunas en la Fase 1B, que incluye a personas de 65 años o más, así como a "trabajadores esenciales de primera línea".

En total, se han abierto 517 sitios de vacunación en todo el estado.

Aquí está la lista más reciente de ubicaciones:

• Carle Foundation Hospital – Champaign

• Clark County Health Department - Martinsville

• Crawford County Health Department – Robinson

• Elmhurst Hospital – Downers Grove

• Franklin Williamson Bi-County Health Department – West Frankfort

• Gibson Area Hospital – Gibson City

• HSHS St. Elizabeth’s Hospital – O’Fallon

• Iroquois Memorial Hospital – Watseka

• Jo Daviess County Health Department – (2 locations Elizabeth and Galena)

• Katherine Shaw Bethea Hospital and Center for Health Services – (3 locations Polo, Oregon, Dixon)

• Lee County Health Department – Dixon

• Madison County Health Department – Wood River

• Massac Memorial Hospital – Metropolis

• McDonough District Hospital Health Services – Macomb

• Riverside Medical Center – Kankakee (2 locations)

• Schuyler County Health Department – Rushville

• Swedish Hospital – Chicago

• University of Illinois Health – Chicago

Los sitios de vacunación actuales en el estado están disponibles solo con cita previa, pero el estado planea lanzar lugares sin cita previa en las próximas semanas, aseguraron los funcionarios.

Illinois inició recientemente la vacunación en varias farmacias de cadenas de supermercados y farmacias del estado, incluidas Walgreens, Jewel-Osco, Mariano's, Kroger y Hy-Vee.

En total, las cadenas componen más de 300 de las 390 ubicaciones del estado:

Hy-Vee: 16 ubicaciones

Jewel-Osco: 143 ubicaciones

Kroger: 24 ubicaciones

Mariano's: 31 ubicaciones

Walgreens: 181 ubicaciones

Walmart: 8 ubicaciones

Ocho ubicaciones de Walmart en Chicago también estaban administrando vacunas COVID-19 hasta el miércoles, anunció la compañía.

Los dos nuevos sitios de la Guardia Nacional elevan el número total de sitios apoyados por el estado a 12.

Más ubicaciones:

Centro de Salud de Arlington Heights - 3250 N. Arlington Heights Rd., Arlington Heights.

Recinto ferial Belle-Clair - 200 S. Belt E # 2650, Belleville.

Centro de salud de Blue Island - 12757 S. Western Ave., Blue Island.

Centro de Salud Cottage Grover - 1645 Cottage Grove Ave., Ford Heights.

Equipo móvil del East Side Health District: varias ubicaciones en East St. Louis.

Morton East Adolescent Health Center - 2423 S. Austin Blvd., Cicero.

Centro de Salud North Riverside - 1800 S. Harlem Ave., North Riverside.

Provident Hospital - 500 E. 51st St., Chicago.

Centro de Salud Robbins - 13450 S. Kedzie Ave., Robbins.

Hospital John H. Stroger, Jr. - 1969 Ogden Ave., Chicago.

Centro de convenciones de Tinley Park - 18451 Convention Center Dr., Tinley Park.

Triton College - 2000 5th Ave., River Grove, edificio T en el campus este.

Varios departamentos de salud locales también están proporcionando la vacuna en todo el estado.

Aún así, a pesar de las ubicaciones adicionales, los funcionarios de Illinois continúan pidiendo paciencia, ya que el suministro de vacunas es limitado.

"Si bien estamos trabajando para aumentar la cantidad de vacunas administradas diariamente, estamos limitados por la cantidad de vacuna disponible y asignada por el gobierno federal", dijo la oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, en un comunicado.

"Las vacunas están disponibles solo con cita en este momento y alentamos a las personas a que consulten con frecuencia las citas abiertas. Hasta que aumente el suministro, habrá una gran demanda y les pedimos a las personas que sean pacientes. Las personas deben inscribirse para una cita para recibir su segunda dosis mientras reciben su primera vacuna ".