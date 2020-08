IL: endurecen restricciones en condados Will y Kankakee tras repunte de casos de COVID-19

El Departamento de Salud Pública de Illinois ha anunciado una serie de nuevos esfuerzos de mitigación y restricciones para áreas del condado Will y Kankakee debido a que experimenta un repunte significativo de casos de coronavirus.

El gobernador J.B. Pritzker anunció este lunes que los nuevos esfuerzos de mitigación entrarán en vigencia para la Región 7 el miércoles, 26 de agosto.

La Región 7 incluye los condados Will y Kankakee.

Durante los últimos tres días en la Región 7 se han registrado tasas de positividad superiores al 8%, lo que causó que automáticamente se activen las nuevas resticciones.

Esas nuevas restricciones incluyen el cierre de bares, restaurantes y casinos en la región a las 11 p.m., suspensión del servicio de autobuses de fiesta y la reducción del tamaño de las reuniones a 25 personas o el 25% del cupo de establecimientos.

Las nuevas restricciones impuestas a bares y restaurantes permanecerán vigentes durante 14 días e incluye:

• No podrán atender y servir a clientes en el interior de bares y restaurantes

• Bares que atiendan a clientes al aire libre deberán cerrar a las 11:00 pm

• Todos los clientes del bar o restaurante deben sentarse en mesas al aire libre

• No ordenar, sentarse, reunirse o esperar por una orden en el área de la barra

• Las mesas deben guardar una distancia de 6 pies entre cada una

• No reunirse en grupo al esperar por una mesa

• No se permite bailar ni congregarse en el interior de establecimientos

• Se requieren reservación previa

• No se pueden sentar grupos en mesas

El aumento de la tasa de positividad es uno de los números que puede desencadenar automáticamente restricciones adicionales, junto con el aumento de las admisiones hospitalarias, la disponibilidad de UCI y la disponibilidad de camas.

