Identifican a hombre atropellado por tres autos en una carretera suburbana como un popular empresario

Un hombre que murió tras ser atropellado por tres vehículos en una concurrida intersección suburbana esta semana ha sido identificado como un conocido empresario, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:58 a. m. del lunes, cuando los agentes del alguacil del condado de Kane respondieron a un llamado sobre un peatón que había sido impactado por varios vehículos en la intersección de la Ruta 31 de Illinois y Miller Road en Dundee Township. Yucuis fue declarado muerto en el lugar.

A través de la investigación, los detectives determinaron que Yucuis caminaba por los carriles en dirección sur de la Ruta 31 vistiendo ropa oscura cuando fue impactado por un Chevrolet Cruze conducido por un hombre de 49 años de Lake Villa, un sedán Acura negro manejado por un hombre de 59 años de Crystal Lake y un sedán Cadillac gris conducido por un hombre de 36 años de Algonquin. Todos los vehículos circulaban hacia el sur en el momento del accidente, y los conductores se detuvieron para prestar ayuda tras el impacto.

Hasta la tarde del lunes, no se habían emitido citaciones y el accidente seguía bajo investigación.

Yucuis era el dueño de una reconocida carnicería en Lake in the Hills, un negocio que ha sido un pilar en la comunidad suburbana de Chicago por más de dos décadas. Recientemente, la tienda fue nombrada "Negocio del Año en Hospitalidad/Alimentación/Entretenimiento" por la Cámara de Comercio de Algonquin/Lake in the Hills.

La Cámara de Comercio expresó en redes sociales que la muerte de Yucuis "será sentida por todos los que lo conocieron", incluyendo "su familia, amigos, empleados, clientes y las innumerables personas a quienes impactó con su generosidad".

"Tom personificó el verdadero espíritu de lo que significa ser un empresario local. A través de conexiones genuinas con la comunidad, su generosidad de tiempo y recursos, y sus donaciones y patrocinios en apoyo de muchas organizaciones valiosas a lo largo de los años, deja un legado con su familia", dijo Greg Urban, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Algonquin/Lake in the Hills, en un comunicado.

El presidente de Lake in the Hills, Ray Bogdanowski, expresó su tristeza por la pérdida de Yucuis.

"Su compromiso de larga data con Butcher on the Block y la comunidad ha sido invaluable. Los pensamientos de toda nuestra comunidad están con su familia y colegas en este difícil momento", escribió en redes sociales.

El Departamento de Policía de Lake in the Hills también compartió sus condolencias.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Tom Yucuis, dueño de Butcher on the Block. El impacto positivo que Tom dejó en la comunidad nunca será olvidado, y siempre estaremos agradecidos. Nuestros pensamientos están con todos los que lamentan su pérdida", publicó la policía.

Otros negocios locales también rindieron homenaje a Yucuis.

"Muchos años trabajando juntos en el Huntley Fall Fest. Hemos compartido historias y risas. Descansa en paz, Tom", escribió Parkside Pub en Facebook.

"Tom es una leyenda local. Un gran hombre con quien tratar. Ha sido el carnicero principal para mi hogar desde que abrió. Antes de que abriéramos BUBS SUBS hace 14 años, este también era mi principal tienda de sándwiches", escribió Bubs Subs en redes sociales. "Oraciones para su maravillosa familia y que descanse en paz, Tom".