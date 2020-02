ICE critica ‘Ciudades Santuario’ como Chicago tras arresto de presunto abusador sexual

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas criticó severamente las 'Ciudades Santuario' como Chicago, al revelar que el acusado de abusar de una pequeña de 3 años en el baño de un restaurante en el centro de Chicago, fue previamente deportado.

Se trata de Christopher Puente quien enfrenta un cargo grave de asalto sexual de una menor de edad y otro de intrusión criminal, por un hecho que fue denunciado a inicios de Febrero.

ICE dijo en un comunicado que Puente fue detenido por la Policía de Chicago en junio de 2019 después de ser acusado de robo. Según ICE, se esperaba que la policía de Chicago lo mantendría detenido hasta que fuera puesto bajo la custodia de ICE, porque se esperaba que lo deportaran.

En un comunicado, el director de la oficina de Chicago de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), de ICE, dijo: "¿Cuántas víctimas más deben haber antes de que los legisladores se den cuenta de que las políticas de santuario no protegen a los inocentes?"

Sin embargo, este viernes la Policía de Chicago y la alcaldesa Lori Lightfoot defendieron su postura de no cooperar con las autoridades migratorias. En un comunicado dijo en parte: “Si ICE se queja, entonces deberían hacer mejor su trabajo y no deberían hacer cosas que traumaticen a los niños pequeños. Eso no es aceptable, y fui muy claro y directo al respecto. ¿Cómo es eso correcto?", dijo Lori Lightfoot, después de que ICE dijera que la agresión sucedió por las políticas de ciudades santuario.

Christopher Puente de 34 años fue puesto tras las rejas y sin derecho a fianza este jueves.

Puente quien cuenta con un extenso historial criminal, quedó tras las rejas y su próxima cita en el tribunal quedó pautada para el 10 de marzo.