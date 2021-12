Horario de Nochebuena: las tiendas que estarán abiertas el viernes en el área de Chicago

CHICAGO - Ya sea que esté haciendo algunas compras de último momento o comprando comida para prepararse para las fiestas navideñas, es posible que deba salir corriendo a las tiendas del área de Chicago esta víspera de Navidad.

Varias tiendas alrededor del área de Chicago estarán abiertas Nochebuena, aunque muchas tienen horario limitado y cerrarán el día de Navidad. Sin embargo, algunos lugares tienen horarios únicos de apertura y cierre.

Aquí hay una lista de algunas tiendas y horarios de la zona:

Ace Hardware

Abierto en horario regular en Nochebuena en la mayoría de los lugares

Apple Store

Cierra a las 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Barnes & Noble

Cierra a las 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Bed Bath and Beyond

Depende de la ubicación, pero la mayoría estará abierta de 8 a.m. a 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Best Buy

Abierto de 8 a.m. a 7 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Costco

Depende de la ubicación, pero muchos estarán abiertos de 9 a.m. a 5 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

CVS

Depende de la ubicación, pero muchos estarán abiertos en horario regular en Nochebuena y Navidad.

Dick’s Sporting Goods

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Dollar General

Cierra a las 10 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Dollar Tree

Depende de la ubicación, pero la mayoría tendrá un horario limitado en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

GameStop

Depende de la ubicación, pero muchos estarán abiertos de 8 a.m. a 9 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Hobby Lobby

Abierto de 9 a.m. a 5:30 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Home Depot

Depende de la ubicación, pero muchos estarán abiertos de 6 a.m. a 5 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

HomeGoods

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Ikea

Abierto de 10 a.m. a 5 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Jewel-Osco

Cierra a las 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Kohl's

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Lowe's

Abierto de 6 a.m. a 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Macy's

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Menards

Cierra a las 5 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Michael’s

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Nordstrom / Nordstrom Rack

Depende de la ubicación, pero la mayoría cierra a las 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Office Depot

Abierto de 8 a.m. a 5 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Old Navy

Depende de la ubicación, pero la mayoría de las tiendas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Petco

Abierto de 9 a.m. a 7 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

REI

Depende de la ubicación, pero muchos cierran a las 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Ross

Abierto de 7 a.m. a 10 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Sam’s Club

Cierra a las 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Target

Abierto de 7 a.m. a 8 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Trader Joe’s

Cierra a las 5 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Ulta Beauty

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Walgreens

Depende de la ubicación, pero la mayoría de las tiendas estarán abiertas en horarios regulares en Nochebuena y Navidad.

Walmart

Cierra a las 6 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Whole Foods Market

Depende de la ubicación, pero la mayoría de las tiendas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. en Nochebuena; cerrado el día de Navidad