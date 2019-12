Honran la memoria de estudiante asesinada en La Villita

El director de la preparatoria Benito Juárez en Pilsen detuvo las actividades la mañana del miércoles para honrar la memoria de Angie Monroy, la adolescente de 16 años que fue baleada a muerte en La Villita.

Estudiantes y personal del plantel lanzaron globos al aire en su memoria mientras que la policía ha intensificado la búsqueda del pistolero que le arrebató la vida.

Las autoridades han dicho que Angie, fue una víctima inocente de un fuego cruzado entre pandillas rivales.

Hasta ahora solo han localizado un vehículo involucrado en la balacera y no le han presentado cargos a nadie en relación.

Detectives dicen contar con evidencia que podría llevarlos a dar con la persona que disparó la noche del sábado desde un auto en marcha, al momento en que Monroy caminaba por la cuadra 2300 S. Rockwell Street, y una de las balas la golpeó en la cabeza.

Tras el incidente, Monroy fue llevada en condición crítica al hospital Mount Sinai en donde murió horas más tarde.

La policía luego confirmó que la balacera fue producto de un fuego cruzado entre dos presuntas pandillas rivales, y el martes dijeron que el vehículo sospechoso es robado y que lo tienen bajo su poder.

Al mismo tiempo avanzan en la investigación ya que trabajan con la unidad anti pandillas y se encuentran examinando casquillos de bala recuperados en el lugar de la balacera.

“Detectives a cargo del caso han progresado en la investigación, anoche encontraron el vehículo involucrado en el tiroteo y hoy lo están procesando”, dijo Brendan Deenihan, subjefe de detectives de la policía de Chicago.

Angie, era la menor de todos sus hermanos, recientemente había conseguido trabajo en una tienda de ropa, era porrista y pertencía al equipo de baloncesto de la preparatoria Benito Juárez en Pilsen.

La familia de la joven se encuentra devastada y lo único que pueden hacer es suplicar por pistas e información para encontrar a los responsables.

"Mi hija no andaba en pandillas, mi niña era de su hogar, de su casa", dijo Juana Díaz, abuela de Angie.

"No sé como es vivir así, que una madre pierda a un hija, porque no soy madre, pero soy una hija, soy su hermana y también me duele mucho, nos duele a toda la familia", dijo su hermana Joselyn Monroy.

A consecuencia de la reciente ola de violencia armada que se vive en las calles de La Villita, la policía dijo que incrementó el patrullaje de agentes encubiertos por el vecindario en un intento por evitar más balaceras.

Entre tanto, amigos y compañeros de la preparatoria Benito Juárez realizarán una ceremonia en su honor el miércoles en donde lanzarán globos como acto simbólico en su nombre.