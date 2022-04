Hombre resulta herido en polémico encuentro con la policía de Michigan City; revelan cámara corporal

MICHIGAN CITY, Indiana - Autoridades en Michigan City revelaron el video de la cámara corporal de un sospechoso huyendo de los oficiales luego de que un abogado del hombre indicara que hubo uso excesivo de la fuerza policial.

Han sido días complicados para la familia del detenido que dice que se encuentra con más dudas que respuestas.

“No tenían por qué haberlo parado. No estaba haciendo nada”, dijo Derris Baylor, madre de Tahir Kelly.

El incidente sucedió el pasado martes en la tarde en Michigan City. De acuerdo con las autoridades, oficiales se encontraban buscando un vehículo sospechoso que perseguía a dos hombres cerca de la cuadra 1000 al oeste de la calle 9. Allí, oficiales indicaron que acudieron a la zona del reporte y localizaron a un hombre utilizando ropa similar al que uno de los sujetos en el reporte, a lo que oficiales dijeron que fue una parada de investigación.

Según oficiales, Tahir Kelly les brindó diferentes nombres y después se dio a la fuga. Autoridades lo persiguieron y le dispararían con una pistola eléctrica. Ahí es cuando Kelly cayó al piso golpeándose el rostro y oficiales recuperaron un arma.

“No tiene sentido. Le dispararon con la pistola eléctrica, se cae y tiene marcas que lo arrastraron en su cara, no tiene sentido”, comentó Cannon Lambert, abogado.

Lambert es el abogado de Kelly y dijo que la policía no debió haber detenido a su cliente, quien permanece hospitalizado.

“Si no doy con la descripción de la persona que buscan, no hice nada malo, tengo derecho de estar en la calle y no tienen el derecho de pararme”, expresó Lambert.

En la tarde de este jueves se realizó una demostración a las afueras del concilio en Michigan City y la madre de Kelly comentó que solo quiere saber qué fue lo que sucedió.

“¿Para qué está raspado? Cuando te caes, te caes, pero como que es que todo su rostro queda raspado. Yo no lo reconocí al verlo”, afirmó Baylor.

Por el momento, Kelly tendrá que someterse a una cirugía.