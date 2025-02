“La Güerita”, un ejemplo de amor y resiliencia tras la deportación de su esposo

Una pareja decidió enfrentar la orden de deportación del esposo en 2016 y desde entonces está construyendo su vida en familia en México y lo cuentan, día a día, en redes sociales.

Muchos viven la deportación con vergüenza y si bien Candice, a quien muchos conocen como la Güerita, dice que no le desea a nadie tener que pasar por ese momento, nos cuenta como aprendieron a querer su nueva realidad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Candice vive en la zona de Puebla donde reside junto a su marido Fidel y sus tres hijos. Su esposo Fidel fue deportado tres veces, aunque la segunda estuvo a punto de quedarse y seguir el consejo de su abuelo.

"Mi abuelo me decía que va a regresar pa' allá. Ya mijo quédate acá, pero Diego estaba chiquito, entonces, tenía que regresar por Diego pues teníamos que seguir y yo más que nada tenía que seguir porque mis padres me enseñaron a no dejar nuestros hijos tirados ahí", explicó Fidel García Sánchez.

Diego es el primer hijo del matrimonio y hoy tiene 15 años. Nació en Salt Lake City donde se conoció la pareja. En ese momento, ninguno hablaba el idioma del otro, pero el amor hizo su magia y se coló entre las diferencias.

A Diego le sigue Dominic, de 5 años y Damon, quien apenas tiene unos meses de nacido. Ambos nacieron en México donde decidieron ir a vivir tras la deportación final de Fidel en 2016 luego de haber sido detenido y encarcelado durante siete meses por un cargo que mantenía por haber conducido bajo la influencia en 2007.

En todo ese lapso intentó poner en regla su situación migratoria, pero ningún abogado le aseguraba su permanencia en el país.

"Y él dice ustedes en la escuela y después vemos mis papeles, entonces es que yo tengo seis años de universidad tengo mi maestría en negocios, mi MBA", dijo Candice García Sánchez.

Tras la decisión final de deportación y al no encontrar contenido en internet, decidió armar su propio canal de YouTube y perfiles en redes sociales para contar su travesía y orientar a otras familias. En la actualidad, en conjunto, tiene a más de 2 millones de seguidores.

Candice le cuenta a sus seguidores historias cotidianas de un lado de México que pocos conocen y que ella atesora en su corazón, tal como encontrar paz en lavar ropa a mano o en la cotidianeidad de ver a su marido Fidel mostrar su creatividad para terminar de construir su casa

Aseguró que muchas personas en su posición tienen vergüenza y lo viven como una derrota.

Tras ocho años de haber sido deportados, comparte la lección más simple, el combustible que los mantiene andando.

"La familia es lo más importante", afirmó Candice.

Agregó Candice que no le desea a nadie tener que pasar lo que ellos tuvieron que pasar. "Lo que pasamos no se lo deseo ni a mi peor enemigo… honestamente fue lo peor… nos tomó mucho trabajo duro estar donde estamos".

Mas allá de la historia diferente de resiliencia de esta familia, Candice asegura que su popularidad en las redes tiene que ver con algo más profundo

"Claro que sí es más que lavar ropa o cocinar comida, es esperanza de saber que más allá de cualquier de decisión externa, de cualquier deportación estar juntos en familia vale mucho más que los electrodomésticos o el celular, la esperanza de saber que el verdadero lujo no se compra con dinero", dijo Candice.

La Güerita nos contó también que hace unos días su madre pudo visitarla por primera vez en su casa de México. En el caso de su familia fue un nuevo comienzo y alienta a todos a agradecer incluso por aquellas cosas que -en un principio- parecen ser una derrota.