HB 3653: Pritzker firma el lunes un proyecto de ley de reforma policial y justicia penal

Se espera que este lunes el gobernador J.B. Pritzker firme el proyecto de ley de reforma policial y de justicia penal que significará el fin de la fianza en efectivo en Illinois y la introducción de nuevos protocolos de "responsabilidad policiaca".

La firma está programada para este lunes al medio día en la Biblioteca Gwendolyn Brooks de la Universidad Estatal de Chicago. Se espera estén presentes legisladores, agentes del orden y defensores de la comunidad.

El proyecto de ley 3653 de la Cámara de Representantes, elaborado por el Caucus Legislativo Negro de Illinois, fue aprobado por la Asamblea General el mes pasado.

"He sostenido durante mucho tiempo que una marca esencial del buen gobierno es la voluntad de cambiar las leyes que le han fallado al pueblo de Illinois", dijo Pritzker en un comunicado en el momento en que se envió el proyecto de ley a su escritorio.

“Este paquete de justicia penal trae consigo la oportunidad de transformar nuestro estado en una lección de verdadera justicia para la nación al abolir la fianza en efectivo, modernizar las leyes de sentencia, instituir un sistema de certificación y descertificación para los oficiales de policía en todo el estado, requerir cámaras corporales, reformar la respuesta en el control de multitudes y amplificación de los estándares de capacitación para el cumplimiento de la ley. Me enorgullecía hacer de la terminación de la fianza en efectivo y la modernización de las leyes de sentencia una prioridad legislativa de mi administración, y durante mucho tiempo he prometido mi apoyo al Caucus Legislativo Negro de Illinois en sus esfuerzos por aprobar no solo la reforma de la justicia penal y las medidas de responsabilidad policial, sino también para verdaderamente erradicar el racismo sistémico que late a través de todas las instituciones de nuestra nación al perseguir una mayor equidad en la atención médica, metas más altas en educación e inversiones más profundas en oportunidades económicas para comunidades que durante demasiado tiempo se han quedado atrás y se han quedado atrás ".

Parte de los "cambios significativos" son las nuevas políticas de capacitación policiaca, que incluyen tácticas de intervención en crisis y desescalada, responsabilidad policial, transparencia en la aplicación de la ley y los derechos de los detenidos y prisioneros, según el senador Elgie R. Sims, Jr., quien patrocinó el proyecto de ley.

17 agentes de la policía fueron sancionados tras ser captados en un video descansando dentro de la oficina de congresista Bobby Rush mientras saqueadores destruían tiendas en junio pasado.

“Me complace que el Senado haya aprobado este importante paquete de reformas y creo que es el primer paso para transformar la justicia penal en Illinois de una manera que elevará a nuestras comunidades y apoyará a nuestros profesionales encargados de hacer cumplir la ley”, dijo Sims en un comunicado. “Esto aumenta la rendición de cuentas y la transparencia en la aplicación de la ley, moderniza nuestros sistemas de fianzas y sentencias, y brinda mayores protecciones y un trato más humano a aquellos que han sido arrestados y acusados ​​de delitos”.

Entre los cambios está la eliminación de la fianza pecuniaria, que permite a los jueces liberar a las personas antes del juicio, con excepción de los acusados ​​de ciertos delitos graves o si el imputado presenta riesgo de dañar a otros o huir.

HB 3653: un vistazo a lo que está incluido

Los defensores de la medida argumentaron que el actual sistema de fianzas del estado afecta de manera desproporcionada a las personas de color de bajos ingresos que están en espera de juicio.

"Durante demasiado tiempo, la gente en este estado ha pasado tiempo en la cárcel sólo porque no podía pagar la fianza", dijo el senador Robert Peters, presidente del Caucus Negro del Senado.

El pasaje también fue elogiado por el fiscal estatal del condado de Cook, Kim Foxx, quien lo calificó como un "paso en la dirección correcta".

"La eliminación de la fianza en efectivo pone fin a la práctica de detener a delincuentes no violentos simplemente porque son pobres, al mismo tiempo que evita que los delincuentes violentos sean liberados porque pueden pagar la fianza", dijo Foxx en un comunicado.

Pero no todos los funcionarios estuvieron de acuerdo con la medida.

"Creemos que causará problemas", dijo Ed Wojcicki de la Asociación de Jefes de Policía de Illinois. "Entendemos la razón de ser de esto, pero debe haber una preocupación mucho más seria y mucha más libertad para que los jueces determinen si alguien podría ser peligroso para la sociedad antes de dejarlo en libertad bajo fianza".

El paquete también incluye el requisito de que todos los agentes de policía usen cámaras corporales para 2025, la prohibición de todos las técnicas de estrangulamiento por parte de la policía, nuevas pautas para la "descertificación" de los agentes de policía y el fin de las licencias suspendidas por falta de pago, entre otros cambios.

“Me enorgullece que hoy hayamos llegado a nuestro destino y que implementaremos una reforma significativa que promoverá el profesionalismo, aumentará la transparencia y restablecerá la confianza del público en la aplicación de la ley”, dijo el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, en un comunicado. "Aplaudo el esfuerzo incansable del Caucus Legislativo Negro de Illinois para abordar la reforma de la justicia penal en Illinois de una manera integral".

John Rekowski, del Colegio de Abogados del Estado de Illinois, lo calificó como "una respuesta audaz".

Pero el representante republicano Tom Weber condenó el pasaje y lo calificó de "peligroso".

“Diría que estoy sorprendido, pero esto se ha convertido en la norma en Springfield: espere hasta el último momento y luego deje caer un proyecto de ley que tiene más de 700 páginas en el piso, impidiendo incluso un nivel básico de revisión pública”, dijo Weber en una declaración.

“No se equivoquen, esta legislación es peligrosa y hace que todas las comunidades sean menos seguras. Se recortarán los presupuestos de seguridad pública, se impondrán mandatos no financiados a las comunidades locales y la policía, y los agentes podrían ser castigados y responsabilizados personalmente por denuncias no fundamentadas o no verificables. Sin embargo, quizás la peor parte es que muchos delincuentes violentos podrán salir libres antes del juicio ".