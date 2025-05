Hallan sana y salva a mujer que desapareció de Wisconsin hace más de 60 años

Hace 62 años, Audrey Backeberg desapareció de una pequeña ciudad del centro-sur de Wisconsin tras, según informes, hacer autostop con la niñera de su familia y tomar un autobús a Indianápolis.

Nadie supo jamás adónde fue ni qué le sucedió.

Todo cambió la semana pasada cuando fue encontrada sana y salva en otro estado, gracias a la nueva perspectiva de un agente que se hizo cargo del caso en febrero.

El detective Isaac Hanson descubrió antecedentes penales fuera del estado que coincidían con los de Backeberg, lo que desencadenó una serie de investigaciones que llevaron a encontrarla sana y salva en otro estado.

Resulta que Backeberg decidió abandonar la ciudad de Reedsburg por voluntad propia, probablemente debido a un marido abusivo, dijo Hanson.

"Está feliz, sana y salva; y simplemente vivió pasando por desapercibida durante todo ese tiempo", dijo.

A Hanson se le asignó el caso a finales de febrero y, tras descubrir el registro del arresto, él y otros funcionarios se reunieron con la familia de Backeberg para ver si tenían alguna conexión con esa región. También comenzaron a revisar la cuenta de Ancestry.com de la hermana de Backeberg, obteniendo registros del censo, obituarios y actas de matrimonio de esa región.

En aproximadamente dos meses, encontraron la dirección donde vivía una mujer que, según Hanson, compartía muchas similitudes con las de Backeberg, incluyendo la fecha de nacimiento y el número del Seguro Social. Hanson logró que un agente de esa jurisdicción fuera a la dirección. Diez minutos después, Backeberg, ya de unos 80 años, llamó a Hanson.

"Todo pasó rapidísimo", dijo. "Esperaba que el agente me devolviera la llamada y dijera: 'Oh, nadie abrió la puerta'. Pensé que era el agente quien me llamaba, pero en realidad era ella. Y, para ser sincero, fue solo una conversación muy informal. Intuí que, obviamente, tenía sus razones para irse". Se negó a compartir la mayor parte de la información que obtuvo durante esa llamada, alegando que para Backeberg seguía siendo importante que no la encontraran.

“Creo que la abrumaron las emociones, por supuesto, que un agente se presentara en su casa, la llamara y hablara con ella sobre lo sucedido, reviviendo 62 años en 45 minutos”, dijo.

Hanson describió cómo la encontró a salvo después de más de seis décadas de una experiencia prácticamente desconocida. Y aunque no sabe qué pasará después con el reencuentro familiar, dijo que le alegra que pueda contactarla si quiere.

“Hay familiares viviendo aquí, así que tiene mi número de contacto si alguna vez quiere contactarme o necesita algo, y los números de teléfono de familiares de aquí”, dijo. “En definitiva, ella tiene la última palabra”.