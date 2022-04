Encuentran a dos personas de la tercera edad sin vida en Uptown

CHICAGO – Dos personas de la tercera edad fueron encontradas muertas la noche del domingo en un edificio de apartamentos para adultos mayores en Uptown.

Las víctimas fueron identificadas por la Oficina del Médico Forense del condado Cook como Ocie Banks, de 79 años, y Sheila Banks, de 61 años. De acuerdo con la policía, Ocie Banks fue hallado con un traumatismo en la cara y Sheila Banks fue encontrada con un disparo a un lado de la cabeza.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ambos cuerpos estaban dentro del dormitorio de un edificio ubicado sobre la cuadra 1000 de West Montrose Avenue.

La policía de Chicago confirmó que oficiales respondieron a una llamada de bienestar y, con la ayuda de un empleado de mantenimiento del lugar, pudieron entrar al apartamento. Ahora, el departamento está investigando este caso como un homicidio.

Vecinos le contaron a Telemundo Chicago que la señora Sheila era una mujer inteligente y amable que trabajaba en un banco y que estaba a punto de retirarse, por lo que estaba planeando cómo pasar su tiempo de jubilación.

“Bueno, mi vecino, mi vecino Larry Burns acababa de verla el día anterior. Oímos un ruido fuerte en el pasillo y luego vimos la sangre. Entonces, no estoy absolutamente segura de si alguien de afuera hizo esto, pero eso es lo que estamos esperando averiguar. Mientras tanto, estamos aterrorizados”, comentó Greta Carter, vecina de la víctima.

Por su parte, Larry Burns, dijo que no escuchó nada. “Me preguntaron si escuché un disparo y yo dije que no. Yo me desperté a las 1:30 a.m. y fui al baño, pero no sé si me desperté por un ruido. No lo recuerdo. Yo uso estos audífonos durante el día entonces, por la noche, no los uso y no estoy seguro de si lo escuché”, dijo. Hasta el momento, no hay personas bajo custodia en conexión a este caso.