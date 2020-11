Hablando Claro: una mirada a la experiencia Afrolatina en Chicago

El primer estudio sobre la comunidad afrolatina en 2016, del Centro de Investigación Pew, reveló que un cuarto de los latinos en los Estado Unidos, se idéntica como afrolatinos, afrocaribeños o latinos con ascendencia africana. Aun así, solo el 18% se identificó como negros, 24% como hispanos y la mayoría, el 39% como blancos. Esto quizás sea un ejemplo de la naturaleza complicada de identidad entre la población Latinx.

Aquellos que se identifican como afrolatinos consideran que su étnica es latina y su raza negra. Aunque hoy en día unos 150 millones de personas se identifican como afrolatinas, el legado del colorismo los ha mantenido marginalizados.

En Chicago, por ejemplo, el grupo étnico con la mayor población de afrolatinos son los afros puertorriqueños; seguido por los panameños, colombianos y cubanos entre otros.

Brenda Torres Figueroa, se identifica como afro puertorriqueña, “la mayor parte de mi familia son visiblemente negros verdad, porque esa es la palabra correcta” nos dijo. Brenda es vicepresidenta del Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis y educadora del arte.

Es precisamente por medio del arte y la música que ella ha descubierto y compartido el orgullo de sus raíces africanas. “Había muchas partes de mi historia, como no nada más como mujer negra puertorriqueña, si no afrodescendiente que no necesariamente estaban amplificados en ningún currículo de ninguna escuela en Puerto Rico”, nos compartido.

El Centro Cultura Segundo Ruiz Belvis, localizado en el vecindario de Hermosa, fue fundado en 1971 en pleno movimiento de los derechos civiles y entre dos disturbios entre la comunidad puertorriqueña y la Policía de Chicago; los disturbios de la Calle Division de 1966 y los disturbios de Humbolt Park en 1977.

El centro cultural que promueve la cultura afrolatina a través de la educación y el arte lleva el nombre de un importante abolicionista de Puerto Rico, que según el director ejecutivo del centro Omar Torres-Kortright, creó una sociedad clandestina para comprar niños esclavizados y liberarlos.

La historia afrolatina comenzó hace cientos de años atrás durante la colonización de las Américas, cuando según historiadores, el 90% de los africanos esclavizados de un total de 15 millones fueron llevados a América Latina, países como Brasil, Republica Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Panamá y hasta México. Esto es un número 15 veces más alto de los africanos que fueron traídos a los Estados Unidos.

Aunque en estos países no existieron leyes de segregación después de la abolición de la esclavitud, como las de la época de Jim Crow en Estados Unidos, según la historiadora Ana Vicky Castillo, sigue existiendo un grave problema de colorismo y clasismo. “Uno sabe que no es que no haya racismo en nuestros países latinoamericanos porque sí lo hay".

Se ha dado en una forma más sutil, pero eso no le quita, la inequidad social, de la falta de prestación de servicios básicos en las regiones donde viven las comunidades negras”, nos dijo.

La doctora Ana Vicky Castillo se identifica como afrocolombiana y fundo el Afrolatino Historical Society para reclamar y compartir la historia afrolatina. Con este proyecto ha logrado llevar las exhibiciones del museo de la Diáspora Africana a lugares como Dakar, Senegal.

Ivelisse Diaz, quien es directora de ‘La Escuelita Bombera de Corazón’, dice que ella mantiene sus raíces africanas vivas bailando, cantando e instruyendo el género bomba en Chicago. “Bomba es música de resistencia de Puerto Rico, el género más antiguo de Puerto Rico es la música que cuenta la historia de nuestros ancestros”, nos compartió.

La familia de Ivelisse fue pionera al introducir bomba a Chicago y a pesar de que sabe que es un género que no es ampliamente aceptado, ella lo utiliza como un instrumento para comenzar un dialogo necesario. “Creo que el lenguaje tiene que cambiar y empieza con nosotros con las personas que, si sabemos el valor de lo que es saber de uno mismo, el valor de lo que es la cultura, el valor de lo que son los movimientos”, dijo Ivelisse.

Para más información:

Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis: http://segundoruizbelvis.org/

La Escuelita Bombera de Corazón: https://www.bomberadecorazon.com/

Afrolatino Historical Society: https://www.afrolatinohistory.org/