Gobernador Pritzker y salud pública de Illinois brindan actualización sobre el COVID-19

CHICAGO- El gobernador de Illinois, JB Pritzker y la directora del departamento de salud pública, Dra. Ngozi Ezike brindarán una actualización sobre la situación del COVID-19, cifras y esfuerzos de vacunación un día después de que el estado eliminó el mandatos de mascarillas.

Pritzker y Ezike convocaron a una rueda de prensa desde el hospital Rush en Chicago y que podrás ver en vivo a las 1:30 p.m. en el reproductor de videos arriba.

El lunes, Pritzker, hizo su primera aparición pública desde que Illinois levantó el mandato de uso de mascarillas y agradeció a los habitantes de Illinois por cumplir con las regulaciones para frenar el COVID-19 que ayudaron a que el estado pudiera eliminar el mandato.

Pritzker estuvo de visita en el Navy Pier donde saludó a los visitantes que participaban en una celebración por el fin de los mandatos de mascarillas en Illinois y Chicago que incluía un paseo gratis en la rueda de la fortuna.

El mandato de uso de mascarillas y comprobante de vacunación de Chicago, llegaron a su fin luego de una disminución sostenida en los casos de COVID-19, hospitalizaciones y otras métricas.

Hablando con los periodistas, Pritzker aplaudió a los residentes por hacer de su parte para reducir las métricas y expresó su esperanza de que continúe mejorando la situación del COVID en los próximos meses.

"Me encanta", dijo. "Estoy muy emocionado de que ahora no tengamos mandatos de mascarillas en interiores. Que no tengamos más mandatos de mascarillas para interiores en las escuelas, y todo se debe a que la gente de Illinois hizo lo correcto durante esta pandemia y hemos podido bajar las hospitalizaciones”, dijo.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron este viernes nuevos lineamientos con los que flexibilizaron su pauta sobre el uso de mascarillas en espacios interiores y en escuelas.

Según la nueva guía, la mayoría de los estadounidenses están seguros sin usar tapabocas en espacios cerrados, incluidas las escuelas. La recomendación aplica para todas las personas, no solo para quienes están vacunados.

La nueva pauta pone a más de la mitad de los condados de EE. UU. en riesgo bajo o medio, donde las mascarillas ya no son necesarias. Eso representa aproximadamente el 70% de los estadounidenses.

Sin embargo, un total de 21 condados, principalmente en las partes oeste y sur del estado, todavía figuran como de riesgo de transmisión "alto", lo que significa que aún se recomienda el uso de mascarillas.

Los condados en color verde significan que el nivel de transmisión es bajo, mientras que el color amarillo significa nivel intermedio de transmisión y anaranjado nivel alto de transmisión comunitaria de COVID-19. Mapa cortesía de los CDC.

Si bien Chicago y el estado de Illinois ya no requieren el uso de mascarillas, las empresas, distritos escolares y gobiernos locales pueden optar por implementar mandatos y otras restricciones por COVID-19 si lo desean. También se requiere el uso de cubrebocas en el transporte público y entidades reguladas por el gobierno federal.

Aunque el gobernador cree que ya es hora de que las personas ya no usen mascarillas, reconoció que algunos pueden pensar que es demasiado pronto para dejarlas de usar.

"Quiero decir que es muy importante que, si siente que debe usar una mascarilla, en cualquier lugar, en interiores o exteriores... en una habitación con más personas de las que cree que es cómoda, úsela y quiero animar a la gente tener un poco de compasión por todos los demás", dijo. "En ambos sentidos, ya sea que usen una mascarilla o no".