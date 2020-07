Gobernador Pritzker ofrece actualización sobre la pandemia en Illinois

Este miércoles el gobernador de Illinois, JB Pritzker estará ofreciendo una actualización sobre la situación del coronavirus durante una rueda de prensa pautada para las 12 p.m.

El gobernador ha dicho que la comunidad se debe preparar para seguir lidiando con el coronavirus por lo menos otros seis meses, al mismo tiempo que pidió a todos los residentes que no se deben de olvidar de la 'sana distancia'.

"No tenemos que hacer esto para siempre", dijo Pritzker mientras hablaba en Quincy, Illinois, donde dijo que las tasas de positividad están en aumento. "Hemos visto avances en las vacunas y los tratamientos y, ya saben, todavía no estamos allí. Todavía no estamos allí. Y, francamente, no estaremos allí hasta 2021. En mi humilde opinión, yo no soy médico, pero eso es lo que mi observación".

Esta advertencia del Goberandor se hizo el mismo día en que el Departamento de Salud Pública de Illinois reportó este lunes 1,231 nuevos casos del coronvirus, junto con 18 muertes adicionales, un considerable aumento en la cifra de fallecidos reportado el domingo.

El número de contagios del lunes fue más bajo que en los últimos días, pero el estado también informó aproximadamente 10,000 resultados de pruebas menos en las últimas 24 horas en comparación con el día anterior.

La tasa de positividad de siete días en Illinois también continuó aumentando, subiendo a 3.8% del 3.6% reportado un día antes.

Funcionarios de salud de Illinois dijeron recientemente que cuatro condados del estado han alcanzado niveles de "advertencia" para sus métricas de coronavirus. Los condados de Adams, LaSalle, Peoria y Randolph fueron nombrados por el Departamento de Salud del estado por alcanzar "dos o más indicadores de riesgo del COVID-19".

Según el Departamento de Salud Pública de Illinois, las alarmantes cifras de los cuatro condados se deben en gran parte a "brotes asociados con negocios y conductas de riesgo" que apuntan a grandes eventos sociales y reuniones, viajes a puntos críticos, aumentos de casos entre personas de 29 años o menos, inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos y más.

Por tal motivo el Gobernador J.B. Pritzker continuó rogando a todos los residentes que usen cubrebocas y que sigan las guías de salud pública.

"Este coronavirus es simplemente horrible. Pero si todos nos quitáramos las macarrillas, sería mucho, mucho peor", dijo el Gobernador Pritzker. "Solo tenemos que aprender a vivir con esto".