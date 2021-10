Gerente general de los Chicago Blackhawks renuncia en medio de una investigación de agresión sexual

El gerente general de los Chicago Blackhawks y presidente de Operaciones de Hockey, Stan Bowman, renunció el martes en medio de una investigación encargada por el equipo descubrió que estaba entre un grupo de líderes que no respondió de inmediato a las acusaciones de que un asistente de entrenador agredió sexualmente a un jugador en 2010.

Los resultados de la revisión independiente de la firma Jenner & Block fueron entregados a los Blackhawks el lunes, y el director ejecutivo del equipo, Danny Wirtz, dijo que el informe "es perturbador y difícil de leer".

El ex fiscal federal Reid Schar, quien dirigió la investigación, dijo el martes que Bowman, el ex presidente del equipo John McDonough, el ejecutivo de operaciones de hockey Al MacIsaac, el ex vicepresidente ejecutivo Jay Blunk y el entonces asistente del gerente general Kevin Cheveldayoff se reunieron con el entonces entrenador Joel Quenneville y el entrenador de habilidades mentales Jim Gary para discutir las acusaciones de que el entonces asistentende de entrenador Brad Aldrich había agredido a un jugador.

"Lo que está claro es que después de ser informado del presunto acoso sexual y la mala conducta de Aldrich con un jugador, no se tomó ninguna medida durante tres semanas", dijo Schar.

La investigación fue encargada por el equipo después de que se presentaran dos demandas contra los Blackhawks: una por presunta agresión sexual por parte del entrenador asistente Aldrich durante la carrera del equipo en la Copa Stanley y otra presentada por un ex alumno a quien Aldrich fue condenado por agredir en Michigan. Aldrich dejó los Blackhawks después de la temporada 2009-10.

Un exjugador dijo que Aldrich lo agredió y que el equipo no hizo nada después de que informó a un empleado. La demanda, presentada el 7 de mayo en el Tribunal de Circuito del Condado Cook, alega que Aldrich también agredió a otro jugador no identificado de los Blackhawks. El exjugador que demandó y que busca más de $ 150,000 en daños se refiere en el documento como "John Doe".

La demanda de ocho páginas dice que Aldrich, entonces asitentente de entrenador de los Blackhawks, "accedió a videos pornográficos y comenzó a masturbarse frente" al jugador sin su consentimiento. Dice que Aldrich también amenazó con lastimar "física, financiera y emocionalmente" al jugador si "no participaba en actividades sexuales" con él.

Con información de AP.