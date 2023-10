General Motors y Stellantis están en conversaciones con el sindicato para alcanzar un acuerdo que refleje el de Ford

DETROIT (AP) — General Motors y el fabricante de Jeep, Stellantis, se están reuniendo con los negociadores del sindicato United Auto Workers para ver si llegan a un acuerdo de contrato que refleje el firmado con su rival , Ford.

Cerca de 17,000 trabajadores en huelga de Ford abandonaron las líneas de piquete cuando se anunció el acuerdo el miércoles por la noche y regresarán al trabajo en breve. Alrededor de 57,000 trabajadores de Ford aún deben votar sobre el acuerdo tentativo.

GM y Stellantis tendrán que seguir el patrón establecido por Ford o es probable que el presidente de UAW, Shawn Fain, agregue plantas a sus huelgas parciales que comenzaron el 15 de septiembre, dijo Art Wheaton, director de estudios laborales de la Universidad de Cornell.

"Fain no me parece alguien dispuesto a ceder algo a las otras dos automotrices para romper el patrón", dijo Wheaton.

Huelgas adicionales serían dolorosas para las empresas, especialmente para GM, que tiene plantas de camionetas pickup en Fort Wayne, Indiana, y Flint, Michigan, que el sindicato podría cerrar, dijo Wheaton.

GM y Stellantis están perdiendo dinero debido a las huelgas y pueden estar ansiosos por ponerles fin, aunque no está claro si los trabajadores de Ford ratificarán el contrato, dijo Wheaton. GM señaló el martes que está perdiendo alrededor de $200 millones por semana debido a la huelga, que esta semana afectó a la altamente rentable planta en Arlington, Texas, que produce SUV de gran tamaño, como el Chevrolet Tahoe.

El acuerdo de Ford, si es aprobado por los líderes locales del sindicato y ratificado por los miembros, daría a los trabajadores de la planta de ensamblaje de escala máxima un aumento del 25% durante la duración del contrato. Incluyendo aumentos por costo de vida, los trabajadores obtendrían más del 30% en aumentos salariales, superando los $40 por hora cuando el contrato expire el 30 de abril de 2028. También obtendrían aumentos salariales y una ruta más rápida hacia el empleo a tiempo completo para los trabajadores temporales, aumentos en las pensiones y contribuciones al 401(k) para aquellos que no las tienen. Los miembros podrían comenzar a votar la próxima semana sobre el acuerdo.

GM es probable que sea la próxima empresa en llegar a un acuerdo porque ha accedido a incluir nuevas fábricas de baterías para vehículos eléctricos en el contrato nacional de UAW, lo que las sindicaliza en esencia. UAW ve estas plantas como los empleos del futuro en la industria automotriz a medida que el país y el mundo hacen la transición de los motores de combustión interna a la energía de baterías. Los trabajadores que fabrican motores de gasolina y transmisiones necesitarán un lugar para laborar cuando sus plantas sean eliminadas.

No estaba claro en qué se había comprometido Ford en cuanto a las fábricas de baterías. La empresa ha dicho que sería difícil sindicalizar a empleados que aún no han sido contratados en plantas que no han sido construidas. Ford había anunciado planes para construir dos fábricas de baterías en Kentucky, una en Tennessee y otra en Michigan, pero la planta de Michigan ahora está en espera.

Las tres empresas han dicho que no quieren asumir costos laborales tan elevados que obligarían a aumentar los precios y hacer que sus vehículos sean más caros que los fabricados por empresas no sindicalizadas como Tesla y Toyota.

En su llamada de ganancias del tercer trimestre el jueves, el director financiero de Ford, John Lawler, dijo que la huelga redujo las ganancias antes de impuestos en $100 millones durante el trimestre. La huelga de seis semanas le costó a la empresa la producción de 80,000 vehículos, lo que reducirá las ganancias antes de impuestos para todo el año en $1.3 mil millones, dijo. El acuerdo de UAW añadirá entre $850 y $900 en costos laborales por vehículo, dijo. La empresa planea recortes y medidas de eficiencia, por lo que no está claro cuánto de ese costo se trasladaría a los consumidores.