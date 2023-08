Genera reacciones mixtas la decisión de la Corte Suprema de Illinois de respaldar la prohibición de armas semiautomáticas

La Corte Suprema de Illinois anunció este viernes que respaldaría la prohibición estatal de armas semiautomáticas, lo que marca una importante victoria para los sobrevivientes de tiroteos masivos, incluidos los del suburbio de Highland Park.

La corte, con un voto de 4-3, confirmó la constitucionalidad de la Ley de Protección de Comunidades de Illinois, incluida la prohibición de armas de asalto implementada tras el tiroteo masivo en el desfile del 4 de Julio en Highland Park. La corte dictaminó que las excepciones a la prohibición no niegan la igualdad de protección ni constituyen legislación especial.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Ashbey Beasley, quien sobrevivió al tiroteo en el desfile, dijo que cada día que la prohibición está en vigor, sabe que está salvando vidas.

"Está previniendo el próximo tiroteo masivo, y es crucial cortar el fácil acceso a estas armas de guerra", dijo.

Después del fallo, la alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering, emitió un comunicado elogiando la decisión, pero también instó a los legisladores federales a tomar medidas.

"La decisión subraya la necesidad de promulgar políticas que ayuden a mitigar el impacto devastador de la violencia armada", dijo en un comunicado, en parte. "El Congreso ahora debe dar el siguiente paso y trabajar para poner fin a los tiroteos masivos en todo el país, para que podamos vivir nuevamente libres de este tipo de terrorismo. Nuestras vidas dependen de ello".

El representante de Illinois, Dan Caulkins, un republicano de Decatur, ayudó a presentar la demanda y culpó la influencia del gobernador por el fallo de la corte.

"Estamos decepcionados, pero las probabilidades siempre han estado en contra nuestra", dijo.

El gobernador J.B. Pritzker aplaudió la decisión, calificándola como "una victoria para los defensores, los sobrevivientes y las familias por igual, ya que preserva esta legislación líder en la nación para combatir la violencia armada y salvar innumerables vidas".

Pero su oponente en las últimas elecciones lo consideró un golpe para el estado, la Constitución y sus derechos de la Segunda Enmienda.

Ya vuelve a entrar en vigor la prohibición de las armas de asalto en Illinois tras quitarse el bloqueo temporal que un juez había puesto.

"No permitiré que nadie venga y me quite nada", dijo el senador de Illinois, Darren Bailey, un republicano de Xenia. "Y si es necesario, como cité antes, moriré en este porche delantero antes de renunciar a cualquiera de mis libertades de la Segunda Enmienda".

El mismo día del fallo, la vicepresidenta Kamala Harris habló en McCormick Place, donde también se centró en la violencia armada.

"Hay personas que intentan vender una falsa elección... que estás a favor de la Segunda Enmienda o quieres quitarles las armas a todos", dijo. "Creo en la Segunda Enmienda, pero también creo que debemos renovar la prohibición de armas de asalto".

Si bien los defensores de las leyes para el control de armas estaban cantando victoria, probablemente haya más desafíos a esta ley en el futuro.

La Asociación de Rifles del Estado de Illinois ha instado a sus miembros a no perder la esperanza, afirmando que cree que es probable que el caso sea escuchado por la Corte Suprema federal.