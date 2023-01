Funcionarios de algunos condados dicen no cumplirán con la nueva ley de armas de asalto Grupo de Alguaciles de Illinois dicen que no cumplirán con los requisitos de registro de armas de asaltoAlguaciles de otros condados han hecho lo mismo, mientras que la oficina del gobernador Pritzker dice que las fuerzas del orden público no pueden “elegir” qué leyes aplican