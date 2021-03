¿Fuma? Es elegible para la vacuna contra el COVID-19 en Illinois

Fumadores están en la lista de personas elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 dentro de la fase 1B en el estado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que "Ser un fumador o haber sido uno, aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19".

Desde el 25 de febrero pasado, el gobierno estatal permite que sean vacunadas las personas con "una condición médica de alto riesgo". La lista incluye a personas con cáncer, diabetes, obesidad, mujeres embarazadas y personas con varias otras afecciones.

La expansión se aplica a los mayores de 16 años que no estaban cubiertos de otra manera en las categorías de elegibilidad anteriores, dijo el estado, y agregó que planea trabajar con los departamentos de salud local y otros proveedores a medida que aumente la elegibilidad.

Sin embargo, varios departamentos de salud local, sistemas hospitalarios y condados del área de Chicago han dicho que todavía no expandirán su Fase 1B junto con el estado, diciendo que el suministro de vacunas sigue siendo demasiado limitado.

Chicago fue uno de los primeros en anunciar que no se uniría al estado ni al condado Cook. Los condados de DeKalb, DuPage, Kane, Kankakee, Lake, McHenry y Will se encuentran entre las varias jurisdicciones que también han dicho que aún no pueden expandir la Fase 1B por falta de vacunas.

