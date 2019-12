Fuego cruzado deja ladrón muerto y a un oficial y menor heridos

CHICAGO- El robo de un banco la noche del martes desencadenó una persecución policial que acabó con el presunto ladrón muerto, un oficial de la policía y a un inocente joven de 15 años heridos de bala en el vecindario de Irving Park.

Autoridades dijeron que el incidente comenzó a eso de las 4:30 p.m., cuando la policía fue alertada sobre el robo de un banco en el suburbio de Des Plaines.

Al llegar, oficiales lograron arrestar a uno de los presuntos ladrones mientras que un segundo logró escapar en un auto y comenzó a manejar por la autopista Kennedy en dirección a Chicago.

De inmediato agentes del FBI y oficiales de Chicago y Des Plaines comenzaron a rastrear el auto y eso de las 7 p.m, esperaron a que el sospechoso se saliera de la autopista en Irving Park Road, dijo el superintendente Eddie Johnson en una rueda de prensa.

Cuando el presunto roba bancos se percató de que las autoridades lo estaban siguiendo, sacó un arma y comenzó a dispar hacia las patrullas de los agentes, hiriendo a un oficial de 46 años en la cabeza.

The officer that was shot during gun battle with bank robbery offender is #ChicagoPolice . Superintendent Eddie Johnson has been notified & is en route to Illinois Masonic. Scene is extremely chaotic and we will update media at a hospital briefing later. pic.twitter.com/b7RrKIHOHy

El oficial que cuenta con 17 años de servicio en la fuerza policial de Chicago, fue llevado del lugar de los hechos hasta el hospital Illinois Masonic en condición seria.

En medio de la lluvia de balas, la persecución policial siguió su curso y culminó frente a una escuela de música UpBeat en la cuadra 4200 Irving Park Road, en donde el asaltante y un oficial de la policía de Des Plaines intercambiaron disparos.

El jefe de la policía, Eddie Johnson confirmó que en medio del fuego cruzado el delicuente de 32 años murió de un disparo y que un joven de 15 años resultó herido.

Del inocente adolescente herido se dijo que al momento de la balacera atendía una clase de música en la tienda y que recibió disparos en el brazo y abdomen.

Tonight, our hearts are breaking as we're reminded of the service and sacrifice our officers make every day to protect us and keep our communities safe. We're monitoring the situation, and Amy and I are asking all Chicagoans to pray for the CPD officer who was shot this evening.