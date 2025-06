El gobernador Pritzker anuncia su candidatura a un tercer mandato: Fuentes

Se espera que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anuncie esta semana sus planes de postularse a un tercer mandato.

Fuentes informaron a la reportera política de NBC Chicago, Mary Ann Ahern, que el gobernador anunciará su candidatura el jueves.

La decisión no es inesperada, ya que expertos y allegados al gobernador han indicado la probabilidad de buscar otro mandato.

En Illinois, no hay límite de mandatos para un gobernador. En 2009 se propuso una legislación para limitar el cargo a dos, pero nunca se aprobó.

Illinois es uno de los 13 estados que no tiene un límite de mandatos para gobernadores.

Sin embargo, esta vez su campaña se desarrollará en un contexto de cuestionamientos sobre un cargo aún más alto.

Recientemente se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Pritzker aspire a la presidencia, aunque dicha campaña no se concretaría hasta después de las elecciones estatales de 2026.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, Pritzker ha ido aumentando su visibilidad nacional.

Pritzker atrajo la atención nacional en febrero cuando utilizó parte de su presupuesto conjunto y su discurso sobre el Estado del Estado para argumentar un paralelismo entre la retórica de Trump y el ascenso de la Alemania nazi. Desde entonces, el gobernador ha participado en la cena de la Campaña por los Derechos Humanos en Los Ángeles y en una cena del Partido Demócrata-Agrario-Laborista de Minnesota en junio.

Su cobertura mediática nacional ha aumentado constantemente este año, incluyendo su participación como figura política principal en la Cena del Club 100 McIntyre-Shaheen del Partido Demócrata de New Hampshire. En su segunda visita al Estado del Granito —tradicionalmente el primer estado en participar en las primarias presidenciales—, Pritzker obtuvo un codiciado puesto, generalmente reservado para quienes aspiran a la presidencia.

El orador principal del año pasado en la cena del Club McIntyre-Shaheen 100 fue el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien posteriormente se convirtió en el candidato a la vicepresidencia.

En una aparición el mes pasado en el programa "Jimmy Kimmel Live", Pritzker afirmó que su decisión sobre Illinois vendría antes que su decisión sobre una posible candidatura presidencial.

"Todavía no he decidido si me presentaré a la reelección como gobernador", declaró, antes de añadir que "me encanta el trabajo".