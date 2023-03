Regresa el temor a los usuarios de la CTA tras fin de semana violento

CHICAGO - Este fin de semana volvieron a reportarse crímenes violentos en la CTA, incluyendo un homicidio, lo que genera preocupación entre los que utilizan este medio de transporte.

El homicidio se reportó en la madrugada del sábado, alrededor de la 1:30 a.m., cuando una mujer de 26 años esperaba por el tren en la plataforma y un hombre la apuñaló. La víctima, aún sin identificar, fue transportada al hospital con heridas punzantes en el pecho, abdomen y brazo izquierdo, pero no sobrevivió.

Tras lo sucedido, hablamos con usuarios del tren quienes dijeron que temen que este tipo de incidente se vuelva a repetir.

"Yo creo que preocupa especialmente a nosotros como padres que nuestros hijos puedan ser víctimas de algún suceso así", comentó Sergio Oropeza.

"Normalmente escucho mucho ruido porque vivo justamente aquí en este edificio entonces se escuchan muchos ruidos muchos gritos entonces luego mucho en las noches vez mucho policía con perros se intimida", dijo Iñigo Oropeza.

Mientras que otro incidente violento ocurrió en la madrugada de este lunes en la estación Roosevelt ubicada en la 1100 sur de la calle State. La policía llegó a la plataforma del tren luego de que se reoportara un altercado en el que un hombre rociara con gas pimienta a dos mujeres. Una de las víctimas respondió de la misma manera.

El sospechoso fue arrestado, pero hasta el momento, la policía no ha realizado arrestos en conexión al homicidio del sábado. No obstante, anunciaron que tienen una rueda de prensa a las 11:30 a.m. de este lunes donde podrían estar anunciando una actualización en este caso