Federales: acusado presunto responsable de robo a banco en La Villita

Un hombre enfrenta cargos federales después de que supuestamente aplicó a un cliente una llave a la cabeza para evitar se moviera y le apuntó con un arma mientras robaba un banco el jueves pasado en el vecindario de La Villita.

Christopher Porter entró en una sucursal de Fifth Third Bank, ubicada en el 3957 W.26th St., amagó al cliente y le dijo que le dispararía si el cajero no colocaba $ 20,000 en una bolsa, según una denuncia penal presentada en un tribunal federal en Chicago.

Porter supuestamente agitó el arma, apuntando al cajero y de vuelta al cliente mientras exigía el dinero, se lee en la denuncia.

Después de que Porner supuestamente golpeó una barrera de plástico y empujó al cliente al suelo, el cajero colocó el dinero en efectivo en una bolsa y Porter, de 49 años, supuestamente se retiró del banco.

Los investigadores obtuvieron el número de placa del automóvil de Porter a partir de un video de vigilancia y verificaron los registros estatales que mostraban que era el dueño del automóvil.

El FBI arrestó a Porter esa misma noche en el estacionamiento de un complejo de apartamentos a unas cuatro millas del banco en University Village, según la denuncia. Y presuntamente le fueron encontrados $ 5,000 en sus bolsillos.

Porter ha sido acusado de un cargo de robo a un banco y permanece bajo custodia federal.