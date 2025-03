Cuándo inician los cambios en los pagos y la verificación de identidad con el Seguro Social

Surgen muchas preguntas sobre los cambios y la verificación de identidad para los beneficiarios del Seguro Social que muy pronto entrarán en vigor.

Entre las preguntas está sobre el por qué surgió este cambio o si tienen que acudir personalmente a las oficinas del Seguro Social para verificar su identidad.

A partir del 31 de marzo, la Administración del Seguro Social va a implementar medidas más estrictas para la verificación de identidad, y se hará en línea y en persona. Los servicios completos de verificación de identidad ya no están disponibles por teléfono.

La administración Trump asegura que ha realizado estos cambios para evitar o detener fraudes en la agencia.

Don Saturdino Martínez dice que depende del Seguro Social, sin embargo, desconocía que tiene que verificar su identidad. "En realidad no lo sabía", comentó.

A raíz de los cambios surgen preguntas como:

¿Qué servicios y beneficios requieren verificación de identidad?

Solo se requiere verificación de identidad al solicitar beneficios en efectivo o cambiar la información de depósito directo. Solo se requerirá la verificación de identidad en persona en una oficina local del Seguro Social si no se puedes usar el servicio en línea del Seguro Social con una cuenta personal de “My Social Security”.

¿Necesito visitar una oficina del Seguro Social para comprobar mi identidad?

Depende. Solo se requerirá la verificación de identidad en persona en una oficina del Seguro Social si no se puede usar el servicio en línea del Seguro Social con una cuenta personal de “My Social Security”.

"No, yo voy a ir personalmente. Pero lo hago para estar más seguro de la situación, ¿tú me entiendes? Que no haya problemas con eso porque de eso es lo único que yo dependo", dijo Orlando Martínez, beneficiario del Seguro Social.

Pero al mismo tiempo surge preocupacion por quien no puedan acceder en línea y por la reducción de personal de la agencia que podría implicar en largas filas.

"Puede que traiga complicaciones porque los que no pueden ir se les hace difícil, pueden coger guagua (tomar el autobús), no se sabe quién vaya con ellos, se les hace difícil", dijo Saturdino Martínez.

Y el mayor temor es que no les llegue su cheque o depósito directo. "Yo no recibo dinero de otra forma solo del Seguro Social", afirmó Orlando Martínez.

Si me toca ir en persona a una oficina del Seguro Social ¿Cómo programo una cita?

Se recomienda que verifiques tu información e identidad por medio de "My Social Security".

Si necesitas realizar una cita para verificar tu identidad personalmente, debes de llamar a la oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213. Para más información sobre cómo programar una cita, haz clic aquí.