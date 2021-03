Fase 1C de Chicago y nueva elegibilidad en Illinois: últimas actualizaciones sobre las vacunas COVID

Tanto Chicago como Illinois comienzan los cambios de elegibilidad para la vacuna COVID esta semana.

Ya sea que estés buscando una vacuna, esperando tu turno, esperando ayudar a tus seres queridos o simplemente tratando de darle sentido a todo, aquí te dejamos y un desglose de las últimas noticias sobre vacunas de todo el estado.

(Nota: si no puedes encontrar un lugar cerca de ti en las actualizaciones a continuación, haz clic aquí para obtener una guía completa de dónde puede inscribirse para la vacuna COVID en Illinois)

Chicago entra en la Fase 1C de las vacunas COVID

Chicago entrará en la Fase 1C, ampliando la elegibilidad de la vacuna contra el coronavirus para incluir a aquellos con afecciones de salud subyacentes y trabajadores esenciales, este 29 de marzo. Revisa si eres elegible aquí.

Más trabajadores esenciales elegibles para la vacuna COVID en Illinois a partir de este lunes

Algunos trabajadores esenciales que aún no son elegibles bajo la Fase 1B Plus de Illinois calificarán para la vacuna COVID bajo las nuevas pautas de elegibilidad a partir este lunes. Según la guía actualizada, Illinois amplió la elegibilidad la semana pasada al personal de educación superior, los trabajadores del gobierno y los medios de comunicación. Pero a partir del 29 de marzo, los trabajadores de alimentos y bebidas, los trabajadores de la construcción y los líderes religiosos serán elegibles para la vacuna. Para obtener un cronograma completo de elegibilidad, haz clic aquí.

El condado de Will abre la apertura de un nuevo sitio de vacunación contra COVID

Dos nuevos sitios de vacunación contra el coronavirus se abrirán en el condado de Will este mes, anunciaron los funcionarios de salud. A partir del lunes, los residentes del condado de Will pueden comenzar a recibir dosis de vacunas en Wilmington en St. Rose Church. Otro sitio está programado para abrir la semana del 29 de marzo en Monee en la antigua Second Place Church. Para obtener más información, haz clic aquí.

25,000 nuevas citas para vacunas en el condado de Cook reservadas en menos de 2 horas

Cook County Health dijo que 25,000 citas para la vacuna COVID-19 publicadas el domingo se completaron en menos de dos horas.

Las citas para la primera dosis de la vacuna Pfizer se dieron a conocer al público a las 12 p.m. del domingo. Las citas estaban abiertas a todos los residentes de Illinois elegibles bajo el plan de vacunación del estado en las Fases 1A, 1B, 1B Plus y otras "previamente clasificadas como 1C" que son elegibles en el estado a partir de este lunes.

Illinois autoriza a los condados con "baja demanda" a comenzar a vacunar a cualquier persona mayor de 16 años

El Departamento de Salud Pública de Illinois autorizó el viernes a los condados del estado que ven una baja demanda de vacunas COVID para comenzar a vacunar a todos los residentes de 16 años o más a su discreción inmediata para "abordar una posible tendencia preocupante en el aumento de las tasas de casos y hospitalizaciones por COVID". IDPH señaló que los residentes deben comunicarse con su departamento de salud local para saber si han ampliado su elegibilidad.

Se envían equipos de vacunación de respuesta rápida a 5 condados de Illinois

El estado anunció el viernes que enviará "Equipos de vacunación de respuesta rápida" a cinco condados donde los epidemiólogos "han determinado que es necesario administrar dosis rápidamente para mitigar las tendencias a la alza", dijo el IDPH. Esos equipos administrarán vacunas Johnson & Johnson de una sola inyección a los residentes además de lo que ya se les ha asignado a los condados.

Los condados son: Carroll, Ogle, Boone, Lee y Whiteside. Los detalles sobre las dosis y cómo programar una cita se pueden encontrar aquí.

El condado de DuPage amplía la elegibilidad para la vacuna COVID a la Fase 1B Plus

El condado de DuPage pasó a la Fase 1B Plus de sus vacunas COVID-19 el miércoles, ampliando la elegibilidad a los residentes de 16 años o más con condiciones de salud y discapacidades específicas, anunciaron las autoridades.

La elegibilidad para vacunas para United Center se expande a 17 códigos postales de Chicago

Los residentes de ahora 17 códigos postales en Chicago pueden registrarse para una cita para la vacuna COVID en el sitio de vacunación masiva de United Center. La lista incluye: 60608, 60609, 60619, 60620, 60621, 60623, 60624, 60628, 60629, 60632, 60636, 60639, 60644, 60649, 60651, 60652, 60653.

Para registrarse en línea, visite Zocdoc.com/vaccine. Para registrarse por teléfono, llame al (312) 746-4835.