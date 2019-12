Familia recuerda a jovencita mortalmente baleada en La Villita

En medio del dolor, la familia de una joven de 16 años que falleció un día después de ser baleada en la cabeza en el vecindario de La Villita, hace un llamado de paz y piden un alto a la violencia armada.

"Mi hija no andaba en pandillas, mi niña era niña de su hogar de su casa", dijo la abuela de Angie Monroy, Juana Díaz.

Según detectives, a eso de las 9:45 p.m. del pasado sábado, Monroy caminaba por la cuadra 2300 de South Rockwell Street, cuando estalló el tiroteo.

Un testigo reportó a la policía que vio a la adolescente de 16 años en el suelo con una herida de bala en la cabeza.

Monroy, fue trasladada al Mount Sinai Hospital en estado crítico en donde murió el domingo.

La policía luego confirmó que la balacera surgió del fuego cruzado entre dos autos de presuntas pandillas rivales que pasaban por esa zona.

"A veces la información más segura viene del público porque ellos quizás saben algo, parece que este incidente tiene algo que ver con pandillas", aseguró el oficial Jose Jara.

"No se como es vivir así, que una madre pierda a un hijo porque no soy madre,pero soy una hija, soy su hermana y también me duele mucho, nos duele a toda la familia", dijo la hermana Joselyn Monroy.

El miércoles y durante una ceremonia en su honor, los estudiantes de la secundaria Benito Juarez High, lanzarán globos como acto simbólico en su nombre.

El caso sigue bajo investigación.