Familia de Iñaki Bascaran anuncia servicios fúnebres y agradecen a quienes ayudaron a buscarlo

La familia de un hombre de 23 años de Lakeview cuyo cuerpo fue encontrado en el río Chicago luego de que fuera reportado como desaparecido la noche del Día de Brujas, dicen que todavía están tratando de comprender cómo murió Iñaki Bascaran, y a su vez agradecen a quienes ayudaron en su búsqueda.

"Todavía estamos tratando de comprender que nuestro Iñaki no regresará a casa de la forma en que todos esperábamos", dijo su padre, José Bascaran. “No hay suficientes palabras de agradecimiento para describir el aprecio que tenemos por todos los que nos ayudaron a buscar a nuestro hijo”.

Iñaki Bascaran fue reportado como desaparecido la madrugafa del 31 de octubre después de salir de Celeste, un bar en la cuadra 100 West Hubbard Street, según su padre.

El viernes pasado la policía de Chicago confirmó que el cuerpo de Bascaran fue recuperado del río cerca de la cuadra 1000 South Wells Street.

Cientos de voluntarios ayudaron a la familia en su búsqueda, recorriendo River North y realizando una vigilia frente al apartamento del joven en Lakeview.

“Si bien todavía hay muchas incógnitas en este momento, la familia y los amigos de Iñaki dijeron que saben una cosa con certeza: siempre están agradecidos por el amor y el apoyo de cada persona que tocó este caso”, según un comunicado emitido por una empresa de detectives que la familia contrató.

Entre tanto, hasta el lunes la oficina del médico forense del condado Cook no ha revelado la causa de la muerte mientras esperan por más información sobre la investigación.

La familia del joven, mientras tanto anunció que los servicios fúnebres se llevarán a cabo el 10 de noviembre en la Iglesia Our Lady of Perpetual Help en Glenview. El velorio será a las 3 p.m. con una misa a partir de las 7 p.m.

Bascaran quien se graduó de Glenbrook South High School en Glenview y de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, trabajaba para una empresa de medios, según su padre.

