Familia de estudiante de South Elgin muerta en accidente recauda fondos para el funeral

La familia de una de las estudiantes de South Elgin High School que murió en un accidente la semana pasada hizo una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos del funeral y médicos.

Tahlulay Henry, de 16 años, fue una de las dos estudiantes que murieron cuando el automóvil en el que viajaban chocó el jueves por la mañana con un camión volquete en Bartlett cuando se dirigían a la escuela, dijeron las autoridades.

"Nuestra familia ha sufrido una tragedia indescriptible", se lee en la campaña, que recaudó más de 10,500 dólares hasta el lunes por la mañana.

"Ella nos deja el recuerdo de un alma hermosa, una hija y una nieta maravillosas, una hermana amorosa, una tía cariñosa y una amiga desinteresada", escribió la familia de Henry.

Según los funcionarios, Henry estaba en un Honda Civic modelo 2002 con otros tres estudiantes cuando ocurrió el accidente alrededor de las 7:00 am del jueves en la intersección de la Ruta 25 y Kenyon Road.

Henry, de Elgin, fue declarada muerta en el lugar. Kamorra Campbell, de 17 años, de Bartlett, falleció a causa de sus heridas en un hospital cercano.

Un tercer estudiante fue hospitalizado en condición estable, dijeron las autoridades, y un cuarto estudiante sufrió lesiones en la colisión que no ponen en peligro su vida.

El Distrito Escolar U-46 emitió un comunicado el viernes, en el que los funcionarios del distrito confirmaron el fallecimiento de Campbell y Henry y proporcionaron información actualizada sobre los otros estudiantes que resultaron heridos.

"Nuestros corazones están con sus familias y seres queridos durante este momento increíblemente difícil", continuó, en parte, el comunicado. "Estamos aquí para brindar apoyo y asistencia a las familias afectadas en todo lo que podamos".

El domingo, docenas de globos brillantes volaron hacia el cielo afuera de la escuela secundaria South Elgin en honor a las estudiantes.

Henry, conocida cariñosamente como "Yuyu", fue descrita por sus amigas como enérgica y edificante.

"Mi cumpleaños fue el martes 29 de agosto, me encontré con ella en el baño y ella me dijo: 'Oh, ¿no es tu cumpleaños hoy?' Yo estaba como, 'sí', luego ella me dio un abrazo y dijo que me veía muy bonita, espero que disfrutes tu día... Y esa fue la última vez que la vi", recordó su compañera de clase Ayana Talet.

Campbell, una destacada jugadora de baloncesto, fue recordada por amigos y compañeros de clase por su pasión y personalidad.

"Cada vez que recibía la pelota, simplemente la lanzaba, no importaba", dijo su compañera Anevay Hernández.

En los días posteriores al accidente mortal, la escuela secundaria South Elgin ha brindado a los estudiantes recursos, incluido el apoyo de consejeros de duelo, para superar este momento difícil.

"Siento que se puede tomar en un instante... y ahora tenemos que aprovechar lo que tenemos mientras lo tenemos antes de que se acabe", dijo Hernández.