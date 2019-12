Familia de estudiante baleado en un tiroteo policial presenta demanda

CHICAGO-La familia de un estudiante de 15 años de la preparatoria Lane Tech presentó una demanda el lunes luego de que su hijo recibió dos disparos en medio de un fuego cruzado entre la policía y el presunto ladrón de un banco la noche del pasado martes frente a una escuela de música en Irving Park.

De acuerdo con la familia de Rylan Wilder, hay una gran posibilidad que su hijo nunca recupere el uso completo de su brazo, y es por eso que anunciaron el lunes que presentarían una demanda contra el sospechoso sobreviviente del robo a un banco en Des Plaines que provocó una persecución policial en Chicago y terminó en un tiroteo mortal entre oficiales y un segundo sospechoso.

Se cree que Wilder fue herido por los disparos de un oficial de Des Plaines, pero la demanda de su familia solo menciona al presunto conductor, Maurice Murphy, que huyó de la escena.

Murphy no estuvo involucrado en la persecución o el tiroteo que hirió a Wilder, pero la demanda alega que "sabía o debería haber sabido que cometer un robo a mano armada provocaría una gran respuesta policial que pondría en peligro el bienestar general del público, y podría provocar nuevos actos de violencia que involucren a espectadores inocentes ".

Tom Wilder y Lucia Morales dijeron que planean presentar una moción de emergencia para una orden de protección que busca acceso a evidencia de múltiples departamentos de policía, incluyendo imágenes de cámaras corporales, comunicación por radio y video de empresas cercanas en relación con el incidente.

Del caótico incidente, la policía de Chicago dijo que dos hombres entraron a robar a un banco en el suburbio de Des Plaines y que uno de estos huyó de los oficiales al robarse un auto a punta de pistola.

Al llegar al área de Chicago, el sospechoso fue interceptado por la policía entre Irving Park Road y la avenida Kostener, y le disparó a un oficial y al estudiante frente a la escuela de música UpBeat en la cuadra 4200 Irving Park Road.

De inmediato, el menor fue llevado a Lurie Children’s Hospital en donde recibió la visita de la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot y quien en una rueda de prensa dio más información sobre su estado de salud. Aún permanece en el hospital donde se esta recuperando.

El jefe de policía Eddie Johnson, luego confirmó que durante el intercambio de disparos el presunto ladrón murió en la escena y un oficial recibió un disparo en la cabeza.

El portavoz de la policía Anthony Gugliemi dijo que una radiografía encontró que una bala "penetró y salió del cráneo del oficial", y agregó que sus heridas son "más graves de lo que inicialmente creían”.

The officer that was shot during gun battle with bank robbery offender is #ChicagoPolice. Superintendent Eddie Johnson has been notified & is en route to Illinois Masonic. Scene is extremely chaotic and we will update media at a hospital briefing later. pic.twitter.com/b7RrKIHOHy