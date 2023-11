Familia comparte terrible experiencia después de que un video de vigilancia captó un robo afuera de su casa en Chicago

Una familia de Chicago fue asaltada a punta de pistola justo afuera de su casa en un descarado crimen captado por cámaras de vigilancia en el vecindario Beverly de Chicago la semana pasada.

La familia Pettiford le dijo a NBC Chicago que todo comenzó como una rutina el jueves, pero las cosas cambiaron rápidamente cuando Michelle Pettiford y su hija de 12 años regresaron a casa después de la práctica de voleibol.

Fue entonces cuando la familia dijo que dos hombres corrieron hacia ellos armados y les exigieron las llaves de su auto.

La policía dijo que el robo ocurrió alrededor de las 8:45 p.m.

Aterradoras imágenes de vigilancia mostraron a los hombres armados empujando a Pettiford al suelo mientras rebuscaban en su bolso.

"Están en mi bolso, están en mi bolso", se puede escuchar a Pettiford decirles a los hombres.

Mientras tanto, su hija de 12 años entró corriendo gritando.

"El grito… Ya sabes, hablan de escalofríos y todo eso, pero eso viene de tu hija", dijo su padre, Jeff Pettiford. "Nunca olvidaré ese sonido".

Jeff Pettiford rápidamente salió corriendo para ayudar a su esposa, pero dijo que uno de los hombres le apuntó la pistola a la cabeza.

"No había miedo", dijo Pettiford. "Cuando vinieron hacia mí y los miré, no tenían miedo. No soy pequeño. Corrí directamente hacia ellos y el pensamiento no fue: 'Oh, no, salgamos de aquí'. Fue, 'Démonos la vuelta y potencialmente disparemos a esta persona'".

Jeff Pettiford dijo que intentó ofrecerles dinero a los hombres, pero ellos solo querían un automóvil. Entonces, les ayudó a poner en marcha su Audi.

"Simplemente presionen el botón", se le escucha dirigirlos en las imágenes de vigilancia.

"No sabían cómo arrancar el coche. Les dije cómo arrancar el coche y luego querían la llave", dijo Jeff Pettiford a NBC Chicago. "Les dije dónde estaba, todavía querían que se lo diera. Es una llave remota. No creo que entendieron".

Los hombres huyeron de la escena en su vehículo y, aunque la familia no resultó herida físicamente, dijeron que el trauma emocional del incidente ha sido un desafío.

"Mi esposa y mi hija están mejorando cada día, pero es un trauma y no sabes lo que va a pasar", dijo Jeff Pettiford. "Pienso mucho en mi hija y ¿qué significará esto dentro de una semana, un mes, un año, dos años? Estamos buscando toda la ayuda profesional que se supone que debemos hacer. No existe un manual para esto fuera de "Asegúrate de que estamos hablando de ello".

La policía de Chicago dijo que el vehículo robado aún no había sido recuperado hasta el miércoles y que los detectives todavía estaban buscando a los sospechosos.

La familia Pettiford espera que al compartir su historia y las imágenes pueda ayudar a lograr un arresto.

La policía dijo que los detectives del Área Dos están investigando y cualquier persona con información puede dejar pistas anónimas en CPDTip.com.