Experto en seguridad comparte consejos sobre conciencia situacional en medio del aumento de robos

Los residentes de la ciudad de Chicago están expresando preocupación después de ver un aumento en los robos violentos en toda la ciudad en las últimas semanas.

"Me protejo como todos los demás", dijo Lashay Kilpatrick de West Englewood a NBC Chicago. “Mantengo la cabeza en alto, miró a mi alrededor”.

“Trato de llevar spray de pimienta y todo, pero, sinceramente, no todo el tiempo”, dijo Sebastián Vásquez de Garfield Ridge. “Sólo rezo para que no me pase nada”.

Un experto en seguridad ofrece consejos a los residentes que pueden sentirse nerviosos por los crímenes recientes.

"A veces tenemos una tendencia a adentrarnos en lo que yo digo que es ‘la-la land’", dijo Michael Wilhite, que dirige MTW Consulting LLC. "Creemos que estamos a salvo y no lo estamos".

Entonces, ¿qué puedes hacer para protegerte y detectar las señales de alerta? Michael Wilhite tiene más de 30 años de experiencia en aplicación de la ley a nivel local y federal. El agente retirado de la DEA enseña en Daley College y dirige una empresa de consultoría de seguridad.

“Están siendo más descarados en cuanto a cómo te manejan y cómo te atacan”, dijo Wilhite.

Wilhite le dijo a NBC Chicago el consejo número uno: esté siempre atento a su entorno dondequiera que vaya, desde caminar por su vecindario hasta sentarse en el tráfico.

"Revisamos constantemente nuestros teléfonos, ya sea que estemos en un automóvil o caminando por la calle, pero de vez en cuando, mira hacia arriba y observa lo que sucede a tu alrededor", dijo Wilhite. “Cuando estás en un auto y te detienes en el semáforo, no te detengas justo sobre la persona que está delante de ti y que te inmoviliza, así si algo sucede, se acerca, no puedes salir de ninguna manera para detenerte. escapar."

Si bien algunas personas llevan spray de pimienta o un cuchillo como otra capa adicional de protección, Wilhite dijo que si se encuentra en situaciones peligrosas, los artículos cotidianos también podrían ayudar a luchar contra el agresor.

“Una lima de uñas básica o un bolígrafo, esos elementos, si golpeas a alguien en la garganta, créeme, lo sentirá”, dijo Wilhite. “Ellos sabrán si les golpeas en el ojo o en el oído”.

Si se encuentra en un área concurrida, abarrotada o nueva y desconocida, Wilhite dijo que sepa cómo moverse y dónde escapar si es así.

“Las zonas a las que uno viaja, sepa dónde están las estaciones de policía”, dijo Wilhite. “Usa zapatos que si pasa algo puedas correr, usa zapatos cómodos”.

Añadió: “No entre en áreas oscuras o con las que no esté familiarizado o que no estén bien iluminadas. Si algo sucede y alguien viene detrás de ti, no corras hacia el callejón”.

Wilhite dijo que estar consciente y saber qué hacer podría ser una cuestión de vida o muerte.

“Es muy importante para ti, presta atención a estos consejos”, dijo Wilhite. "Estos consejos te salvarán la vida".