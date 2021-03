Expanden la elegibilidad para la vacuna COVID-19 en Chicago e Illinois: aquí todo lo que necesita saber

Tanto la ciudad de Chicago como el estado de Illinois ampliaron la elegibilidad para la vacuna contra COVID-19 este lunes, dando la opción a más personas.

Chicago se encuentra ahora en la Fase 1C de su implementación de la vacuna COVID-19, ampliando la elegibilidad este lunes a los residentes con afecciones de salud subyacentes, así como a los trabajadores en una variedad de empleos, incluidos empleados de restaurantes, trabajadores de hoteles, peluqueros, miembros del clero, trabajadores de la construcción, conductores de reparto y trabajadores de almacén, entre otros.

¿Quién es y no es elegible a la vacuna contra COVID-19 en la Fase 1C?

Si tienes algunas de estas condiciones médicas subyacentes: cáncer (diagnóstico actual), problemas cardíacos, cardiovasculares y cerebrovasculares (incluyen enfermedad cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias e hipertensión o presión arterial alta), enfermedad renal crónica, trastornos respiratorios crónicos (incluida la fibrosis quística, asma moderada a grave, fibrosis pulmonar, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica / enfisema [EPOC]), diabetes (tipo 1 y tipo 2), discapacidades físicas, del desarrollo, visual, auditivas o mentales, afecciones neurológicas (incluida demencia), síndrome de Down, estado inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado) incluso por trasplante de sangre o médula ósea, inmunodeficiencias, VIH, uso de corticosteroides o uso de otros medicamentos que debilitan el sistema inmunológico, enfermedad hepática (incluida la hepatitis), embarazo, obesidad (un IMC mayor a 20 kg / m2), trastornos del espectro de la esquizofrenia, talasemia y personas con discapacidad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Clero y organizaciones religiosas: personas de 65 años o más; cuando sea posible, priorizar a los habitantes de Chicago de 75 años o más y a quienes tienen entre 65 y 74 años y tengan condicione médicas subyacentes.

Servicio de energía: Trabajadores que apoyan el sector de la energía, incluidos a los involucrados en la fabricación, distribución y reparación.

Finanzas: trabajadores de bancos, cambios de moneda, préstamos al consumidor, cooperativas de crédito, tasadores, compañías de títulos de propiedad, mercados financieros, instituciones financieras, instituciones que venden servicios financieros, servicios de contabilidad y servicios de seguros.

Servicio de comida y bebida: trabajadores de restaurante y otras instalaciones que preparan y sirven comida (incluidos bares); entidades que prestan servicios de alimentación.

Educación superior: trabajadores en instituciones educativas, incluidos colegios de educación superior, colegios de cuatro años y universidades, escuelas técnicas, escuelas de oficios, servicios de apoyo educativo y administración de programas educativos.

Tecnología de la información y comunicaciones: trabajadores de IT y telecomunicaciones, de reparación de electrónica de consumo, reparación de computadoras y máquinas de oficina.

Legal: trabajadores que brindan servicios legales o apoyan las operaciones del sistema judicial, incluidos jueces, abogados, asistentes legales, asistentes legales, servidores de procesos, mensajeros, agentes de fianzas, oficiales de libertad condicional, oficinas de libertad condicional, personal judicial y otros que brindan asistencia legal o realizan funciones legales.

Medios de comunicación: empleados de periódicos, publicaciones periódicas, televisión, radio y otros servicios de medios, distribuidores de noticias y quioscos, radiodifusión, sindicatos de noticias, imprenta y editoriales de libros. Otros empleados gubernamentales; o que cumplan funciones esenciales basadas en la comunidad (por ejemplo, planificación urbana, oficinas que brindan necesidades básicas como alimentos, cuidado de niños, refugio y servicios sociales); trabajadores en bibliotecas.

Servicios de cuidado personal e higiene: Empleados que brindan servicios de cuidado personal, como cabello, uñas y masajes no médicos.

Empleados de lavanderías, tintorerías, servicios de lavandería industrial y proveedores de servicios de lavandería.

Salud pública: trabajadores de entidades de salud pública; empresas farmacéuticas, de dispositivos y equipos médicos y de biotecnología.

Seguridad Pública: trabajadores que garantizan que los sistemas de seguridad pública funcionen correctamente, incluidos inspectores de edificios, ingenieros civiles, ingenieros químicos, ingenieros aeroespaciales y personal de respuesta a materiales peligrosos. Trabajadores que construyen y mantienen carreteras, carreteras, ferrocarriles y puertos. Trabajadores de operaciones de ciberseguridad.

Ventas: Trabajadores en tiendas minoristas, incluidas entre otras, tiendas que venden bebidas alcohólicas y no alcohólicas, medicamentos que no requieren receta médica, otros productos no comestibles (por ejemplo, electrónicos, ópticos, libros, etc.), otros productos de consumo doméstico, en tiendas mayorista, dispensarios y centros de cultivo de cannabis con licencia.

Refugio y vivienda: trabajadores de ferreterías y negocios; construcción y mantenimiento de edificios, bienes raíces; trabajadores de hoteles y moteles.

Transporte y logística: trabajadores de gasolineras; suministro y reparación de automóviles y bicicletas, empresas que prestan servicios de envío y entrega, mensajeros; almacenes, correo privado, trabajadores de aerolíneas no incluidos en 1b, trabajadores en transporte ferroviario, acuático, camión, autobús chárter o alquiler de transporte.

Agua y aguas residuales: trabajadores involucrados en operaciones y tratamiento de aguas residuales, equipos de mantenimiento sanitario y de tormentas que realizan el mantenimiento esencial y de emergencia de los sistemas.

Aquellos que ya son elegibles bajo las Fases 1A y 1B en Chicago también seguirán siendo elegibles en 1C. La ciudad opera bajo su propio marco y calendario porque recibe su suministro de vacunas del gobierno federal asignado por separado del estado.

También el lunes, más trabajadores esenciales que antes no eran elegibles bajo las pautas de la Fase 1B Plus de Illinois ahora califican para la vacuna contra COVID-19.

El gobernador J.B. Pritzker anunció a principios de este mes que Illinois ampliará la elegibilidad a los residentes en más líneas de trabajo a medida que el estado busca abrir el acceso a las vacunas a todos los adultos fuera de Chicago el 12 de abril.

Los trabajadores de alimentos y bebidas, los trabajadores de la construcción y los líderes religiosos ahora son elegibles para la vacuna a partir del lunes. La semana pasada, el personal de educación superior, los trabajadores del gobierno y los medios de comunicación pasaron a ser elegibles.

En las próximas dos semanas equipos móviles de vacunación de respuesta rápida se desplegarán en cinco condados de la Región 1 donde los epidemiólogos del IDPH han determinado que es necesario administrar dosis rápidamente para mitigar el aumento de casos. Mira aquí.