Exjugador de fútbol de Northwestern alega agresión sexual entre novatadas investigadas: Informe

Nota del editor: los detalles de esta historia son gráficos y pueden perturbar a algunos lectores.

Un exjugador de fútbol de la Universidad de Northwestern le dijo al periódico estudiantil de la escuela que los casos de agresión sexual se encontraban entre las acusaciones de conducta de novatadas que investiga la universidad, escribió The Daily Northwestern en un informe publicado el sábado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El jugador, que habló con el periódico de forma anónima, dijo que informó sobre sus experiencias a la universidad a fines del otoño pasado y alegó que tuvo lugar una práctica específica de novatadas llamada "correr".

Dijo que "correr" involucró a un grupo de ocho a 10 estudiantes de último año vestidos con máscaras "tipo purga" que harían un salto de "joroba en seco" a un miembro del equipo, generalmente un estudiante de primer año, en una habitación oscura.

El jugador también le dijo a The Daily Northwestern que el entrenador en jefe, Pat Fitzgerald, podría haber sabido que se estaban produciendo las novatadas.

El viernes, la Universidad de Northwestern anunció que Fitzgerald recibiría una suspensión sin pago de dos semanas después de una investigación de meses sobre acusaciones de novatadas en el programa de fútbol.

En respuesta a una solicitud de comentarios de NBC Chicago, el vicepresidente de marketing y comunicaciones globales de la Universidad Northwestern, Jon Yates, ofreció la siguiente declaración:

“Nuestra primera prioridad es apoyar y proteger a nuestros estudiantes, incluido el joven que nos llamó la atención sobre estos asuntos y todos los estudiantes-atletas que tuvieron el coraje de presentarse en esta investigación independiente”, se lee en el comunicado.

"Es por eso que la Universidad abrió inmediatamente esta investigación al enterarse de las acusaciones y por qué tomamos medidas decisivas una vez que determinamos los hechos. Por respeto a la privacidad de nuestros estudiantes-atletas, no comentaremos sobre los hallazgos más allá de lo que declaramos", agrega en el comunicado y resumen ejecutivo de la investigación.

Autoridades continúan investigando una denuncia en contra de un oficial de policía del distrito 10 de Chicago por presuntamente sostener relaciones sexuales con una menor migrante quien recién llegó a la ciudad buscando asilo.

La investigación se inició en diciembre de 2022 y fue dirigida por Maggie Hickey de ArentFox Schiff, exinspectora general de Illinois, dijo la escuela. Incluyó entrevistas con jugadores, entrenadores y personal actuales y previos, así como una revisión de miles de documentos.

Fitzgerald dijo en un comunicado emitido el viernes que "no estaba al tanto de los supuestos incidentes".

“Me decepcionó mucho cuando me enteré de las acusaciones de novatadas en nuestro equipo de fútbol”, dijo Fitzgerald en un comunicado. “Aunque no estaba al tanto de los supuestos incidentes, hablé con funcionarios de la universidad y me informaron de una suspensión de dos semanas, con efecto inmediato. Northwestern Football se enorgullece de producir no solo atletas, sino excelentes jóvenes con carácter acorde con el programa y nuestra Universidad. Mantenemos a nuestros estudiantes-atletas y nuestro programa con los más altos estándares; continuaremos trabajando para superar esos estándares en el futuro”.

Según el jugador que habló con The Daily Northwestern, la práctica de "correr" prevaleció particularmente durante el campo de entrenamiento, así como en Acción de Gracias y Navidad. Los miembros del equipo se refirieron a los dos días festivos como "Runsgiving" y "Runsmas", dijo el jugador, según el informe.

El jugador dijo que los compañeros de equipo identificarían a los jugadores por "correr" aplaudiendo sobre la cabeza alrededor del jugador objetivo, una práctica conocida como "aplauso de Shrek", según el informe.

El jugador alegó además que Fitzgerald hizo la señal de aplausos durante las prácticas cuando los jugadores, en particular los de primer año, cometieron errores, según el informe.

El Daily Northwestern informó que el denunciante detalló otras prácticas específicas de novatadas, alegando que fue testigo de casos en los que los miembros del equipo de primer año se vieron obligados a desnudarse y realizar varios actos, como arrastrarse como un oso y lanzarse con una honda por la habitación con bandas de ejercicio.

Según The Daily Northwestern, un jugador describió una tradición anual de novatadas que los jugadores denominaron "lavado de autos", alegando que los jugadores se paraban desnudos en la entrada de las duchas y daban vueltas, lo que obligaba a los que entraban a tener contacto incidental con ellos.

El jugador también alegó que sus compañeros instalaron una manguera que conectaron a la ducha para rociar a las personas, lo que el jugador describió a The Daily Northwestern como "extremadamente doloroso".

El jugador describió otra práctica de novatadas, un intercambio desnudo entre el centro y el mariscal de campo, a The Daily Northwestern.

El jugador dijo que presenció y se vio obligado a participar en las novatadas, en las que un mariscal de campo novato se vería obligado a tomar un centro mientras ambos jugadores estaban desnudos.

Según The Daily Northwestern, el jugador dijo que, en un caso, un compañero de equipo se mostró "muy inflexible" en cuanto a no querer participar en el intercambio.

En respuesta, los jugadores mayores amenazaron con "ejecutarlo", mientras decían que negarse a participar no era una opción, detalla el informe.

Otra práctica de novatadas detallada en el informe de The Daily Northwestern se conocía como el "desafío de batidos de Gatorade", en el que los jugadores se veían obligados a beber tantos batidos de Gatorade como fuera posible en un período de 10 minutos.

Un jugador que habló con The Da ily Northwestern dijo que un amigo suyo que se vio obligado a participar en el desafío se sintió enfermo y tuvo problemas para comer durante varios días después.

El jugador también dijo que observó a sus compañeros de equipo lidiar con importantes problemas de salud mental después de soportar las novatadas, y le dijo a The Daily Northwestern que un amigo admitió que tenía "tendencias suicidas".

La investigación de ArentFox Schiff encontró que la participación o el conocimiento de las actividades de novatadas presentes en el equipo estaban muy extendidas entre los jugadores.

“La investigación de Hickey encontró que, si bien los jugadores actuales y anteriores variaron en sus perspectivas sobre la conducta, las afirmaciones del denunciante fueron respaldadas en gran medida por la evidencia”, dijo la universidad en un comunicado.

La universidad dijo que la investigación no encontró evidencia de que el personal del entrenador supiera sobre las novatadas, pero señaló que "los investigadores dijeron que hubo oportunidades para que descubrieran y denunciaran la conducta de las novatadas".

“Las novatadas en cualquier forma son inaceptables y van en contra de nuestros valores fundamentales en Northwestern, donde nos esforzamos por hacer de la Universidad un entorno seguro y acogedor para todos nuestros estudiantes”, dijo el presidente de la universidad, Michael Schill. “Nuestros programas de atletismo se llevan a cabo con los más altos estándares y, en este caso, no los cumplimos. Espero que las acciones de hoy eviten que esto vuelva a suceder”.

La lista completa de medidas que la universidad dijo que planea tomar incluye: