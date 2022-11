“¡Entréguenlo!”: madre exige justicia por la muerte a tiros de su hijo de 3 años durante incidente de ira al volante

CHICAGO – Autoridades siguen tras la pista del responsable de quitarle la vida a un niño de tan solo 3 años en un hecho catalogado como furia al volante.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre en la comunidad de West Lawn. Luego de una tarde de juegos en el centro comercial con su familia, alguien disparó hacia el carro donde se encontraba el pequeño Mateo y su familia. El menor recibió un impacto de bala en la cabeza y no sobrevivió a sus heridas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De acuerdo con el comandante de la policía, Brian Spreyne, el ataque surgió a raíz de un incidente de ira al volante que involucró a la madre del pequeño y otro vehículo. El comandante Spreyne agregó que el incidente empezó en el área de la avenida Cicero, pero que no se está claro cómo fue que comenzó todo.

A poco más de un mes de la tragedia, familiares y amigos regresaron al lugar donde ocurrió todo para exigir justicia por la muerte de Mateo. “Yo espero que atrapen al responsable antes de cumpleaños de mi bebé que es el 21 de diciembre”, expresó Verónica Zastro, madre de Mateo.

“Esto ha sido horrible. Uno de mis hijos no ha podido regresar a la escuela desde que ocurrió la tragedia. Mis niñas van, pero la mayor ya no interactúa con nadie”, indicó Zastro quien añadió que ya no puede manejar sola.

Zastro regresó al lugar de la tragedia para hacer un llamado a las autoridades y para también enviarle un mensaje a los familiares de la persona responsable que le quitó la vida a su hijo.

“Entréguenlo. Al menos ustedes los van a tener con vida en la cárcel. Yo me tengo que levantar cada día sin volver a ver a mi bebé, sin escuchar su voz, sin verlo graduar”, dijo Zastro.

Hasta el momento, oficiales están buscando un vehículo Dodge Charger o un Ford Mustang color rojo. De tener información, puede comunicarse con la policía o llamar al 833-408-0069. Podría recibir una recompensa de hasta $15,000.