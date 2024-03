Exigen fin de la violencia en La Villita en concentración por la paz

A raíz de la reciente ola de violencia que se ha desatado en el vecindario de La Villita, este sábado decenas de personas marcharon para pedir por la paz y detener la violencia.

Luego de que tres personas fueran víctimas de la violencia por armas en lo que va de mes, dos de ellas fallecieron, motivó a la comunidad a marchar por la paz.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Liderados por una antorcha encendida en busca de la paz en el vecindario de La Villita decenas de personas se congregaron en el arco de la calle 26 para marchar hacia la plaza Manuel Pérez con el propósito de impedir que la violencia continúe invadiendo el corredor comercial del vecindario.

A esta lucha se unió Arturo Daza, cuyo hijo Israel Méndez fue asesinado en un tiroteo, en el 2021 en Forest Park.

“Hace tres años asesinaron a mi hijo y el asesino anda en las calles”, dijo Daza.

Pérdida que hoy lo motiva a marchar en búsqueda de la paz. “Se pierde el alma, se pierde todo hay ocasiones que dan ganas de no vivir porque ve uno sus cosas donde vivían donde comía”, comenta.

El 2 de marzo en la cuadra 2500 al sur de la avenida Trumbull, un hombre de 22 años perdió la vida mientras que otro hombre de 17 años recibió un balazo en una pierna.

Dos días después, a plena luz del día, balearon a muerte a un hombre de 25 años en la acera cerca de la calle 26 y la avenida Kedzie. Algo que es consternante para líderes comunitarios.

“Eso nos pone de nervios porque es cuando la gente está comprando, va a recoger los niños a la escuela y nos pone de nervios porque los negocios empiezan a cerrar más temprano, a todos los trabajadores en vez de trabajar esas horas extras están trabajando dos horas menos”, explicó Baltazar Enriquez, presidente del Consejo Comunitario de La Villita.

En ambos casos los detectives del área cuatro aún continúan investigando, mientras que esta marcha no solo busca la paz sino también crear conciencia sobre la criminalidad en toda la ciudad.

“Peace is everybodies need it’s everyone’s responsibility and we shouldn’t feel like what happens here is an isolated event it affects all of us”

“La paz es algo que todos necesitamos, es responsabilidad de todos y no debemos sentir que lo que sucede aquí es un evento aislado”, dijo Pradhan Balter, de la organización SRI Chinmoy oneness-home Peace Run

Autoridades indican que en ambos casos no hay nadie bajo custodia hasta el momento. Por su parte, los líderes comunitarios dicen que continuarán trabajando con las autoridades.