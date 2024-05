Ex superintendente de la policía de Chicago Eddie Johnson lidera el esfuerzo para mantener ShotSpotter

Un ex superintendente de la policía de Chicago está liderando un esfuerzo para mantener ShotSpotter, un sistema de detección de disparos, en Chicago, ya que el contrato de la ciudad con el proveedor de tecnología expirará a finales de este año.

"La gente no tiene educación sobre lo que realmente es ShotSpotter", dijo el ex superintendente del Departamento de Policía de Chicago, Eddie Johnson.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, prometió poner fin a la relación de la ciudad con ShotSpotter al asumir el cargo, una medida a la que Eddie Johnson se opone firmemente.

"Hay gente que me para todo el tiempo y me pregunta: 'bueno, no me gusta porque es un sistema de vigilancia'. Pero no lo es, es un sistema de alerta sonora y detección de disparos, y creo que eso es parte del problema", dijo Johnson.

Como parte de su esfuerzo, Johnson ha ofrecido su voz a un sitio web dirigido por cabilderos, saveshotspotter.com.

"En algunas de estas áreas problemáticas que sufren mucha violencia armada, las personas se vuelven insensibles a los disparos y dejan de llamar al 911. Y ese es el hecho, ShotSpotter reemplaza a los ciudadanos que marcan el 911", dijo Johnson.

A principios de esta semana, se le preguntó al alcalde Johnson sobre su decisión de cancelar el contrato de ShotSpotter en septiembre, cuando cuestionó la efectividad de la tecnología.

"¿Detuvo los tiroteos? No fue así. De hecho, menos del 1% de las alertas de ShotSpotter han conducido a un arresto. Simplemente no estaba funcionando", dijo el alcalde Johnson.

Eddie Johnson dijo que espera que los habitantes de Chicago se acerquen a su concejal y los alienten a apoyar el mantenimiento de la tecnología.