Ex jugador alega que el ex entrenador de video de los Blackhawks lo agredió sexualmente en 2009-2010

Un ex jugador de hockey de la organización Chicago Blackhawks alegó en una demanda que el ex entrenador de video del equipo lo agredió sexualmente durante la temporada 2009-10 y los Blackhawks respondieron de manera inadecuada a su denuncia porque no querían interrupciones durante su carrera en la Copa Stanley.

El Chicago Tribune informó el domingo que el bufete de abogados Romanucci & Blandin presentó la demanda el jueves en nombre de su cliente, que figura como "John Doe", en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook. The Associated Press no pudo comunicarse con un representante del bufete de abogados.

El periódico informó que el demandante era miembro del equipo “Black Aces” de los Blackhawks, que estaba formado por jugadores de ligas menores que viajaron con el equipo de la NHL durante los playoffs para reemplazarlos en caso de lesiones.

Uno de los compañeros de equipo de los “Black Aces” del jugador fue Kyle Beach, quien llegó a un acuerdo con los Blackhawks en diciembre de 2021 después de alegar que fue agredido sexualmente por el entonces entrenador de vídeo Brad Aldrich.

Se espera que los abogados de la firma realicen una conferencia de prensa a las 10:30 a.m. el lunes.

La demanda presentada la semana pasada plantea acusaciones similares contra Aldrich y dice que los Blackhawks mostraron “total indiferencia y/o desprecio consciente por la seguridad de sus empleados, incluido John Doe”.

Un comunicado enviado a NBC Chicago el lunes por los Chicago Blackhawks decía lo siguiente:

Los Chicago Blackhawks se toman muy en serio las acusaciones de mala conducta en el lugar de trabajo y respuesta organizacional, y es por eso que, hace más de dos años, encargamos una extensa investigación independiente sobre los preocupantes acontecimientos que ocurrieron en 2010.

Hemos cambiado como resultado de lo sucedido e implementamos numerosas mejoras positivas en toda nuestra organización para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores y empleados. Esto incluye reconstruir completamente el equipo de liderazgo con personal que demuestre nuestros valores y aporte la experiencia adecuada en la materia en las áreas críticas de cumplimiento y recursos humanos, un programa de salud mental expansivo y nuevos mecanismos de presentación de informes y capacitación para todos los empleados.

Hasta que sepamos más sobre este litigio pendiente, nos abstendremos de comentar detalles adicionales.

El abogado Antonio Romanucci dijo al Tribune que las demandas buscan garantizar que los equipos sigan siendo responsables.

"Tenemos una misión específica en mente, ciertamente que los Blackhawks sigan siendo responsables de los cambios que han prometido y que han implementado con respecto a la prevención de estos abusos sexuales", dijo Romanucci. “Pero también queremos asegurarnos de que todos los equipos del país estén advertidos de que este no es un comportamiento aceptable. Anteponer la victoria a la salud mental o incluso la salud física de los jugadores, eso se acabó. Parada fuerte."

La demanda presentada la semana pasada alega que Aldrich invitó a jugadores de “Black Aces” a su casa con el pretexto de discutir estrategias de hockey, pero luego intentó que los jugadores vieran películas pornográficas con él. Aldrich está acusado de ofrecerse a practicarle sexo oral a "John Doe" y de acercarse a él por detrás y empujar su pene contra la espalda y las nalgas de "Doe" a través de su ropa.

Aldrich supuestamente utilizó amenazas para disuadir al jugador de denunciar la supuesta conducta de Aldrich.

En diciembre de 2013, Aldrich se declaró culpable de conducta sexual criminal en cuarto grado en un caso que involucraba a un jugador de hockey de secundaria de 16 años en Michigan. Los fiscales retiraron un cargo de delito grave. Aldrich salió de prisión en 2014.